BRASÍLIA

Impedido de acompanhar pai, Carlos Bolsonaro fica na porta de hospital

Ele está internado para realizar a cirurgia de hérnias inguinais,

Carla Melo

Por Carla Melo

24/12/2025 - 11:46 h
Carlos Bolsonaro ficou na porta do hospital

Após receber negativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua cirurgia, Carlos Bolsonaro ficou na porta do Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 24.

Ele foi internado para realizar a cirurgia de hérnias inguinais, prevista para 25 de dezembro, dia de Natal.

Moraes negou a presença de Carlos e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente, como acompanhantes, após pedido da defesa. Apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi autorizada a ficar com Bolsonaro.

“Estou num espaço público, vou tentar olhar para ele. É o que me resta fazer. Isso para mim, sem dúvida nenhuma vai ser um presente de Natal”, disse o filho do ex-presidente ao portal Metrópoles.

“Tem tratativas dos advogados para que a gente possa acompanhá-lo no pós-cirúrgico, mas a gente depende infelizmente da decisão de uma pessoa. A gente está aqui para pelo menos poder ficar um pouquinho perto dele, já que a gente não pode — e quando pode, são 30 minutos por semana, quando ele deseja aceitar a petição dos advogados”, reclamou Carlos.

Para sair da unidade e da sala de Estado-Maior, ele foi escoltado, com transporte e segurança feitos pela corporação até a unidade de saúde. Na unidade hospitalar, ele será vigiado por dois policiais na porta de seu quarto, além de seguranças na entrada do hospital.

