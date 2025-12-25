Google deixará você editar seu endereço de e-mail

Gmail - Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil

O Google está implementando uma nova opção que permitirá aos usuários alterar o próprio endereço de e-mail do Gmail, mantendo a terminação @gmail.com. A informação consta em uma página de suporte da empresa e indica que a mudança será liberada de forma gradual para todos os usuários.

Atualmente, a edição do endereço de e-mail é possível apenas para contas vinculadas a provedores terceiros. No caso de endereços do Gmail, a funcionalidade ainda não está disponível.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O endereço de e-mail associado à sua Conta do Google é o endereço que você usa para acessar os serviços do Google. Esse endereço de e-mail ajuda você e outras pessoas a identificarem sua conta. Se desejar, você pode alterar o endereço de e-mail da sua Conta do Google que termina em gmail.com para um novo endereço de e-mail que também termine em gmail.com", diz a página de suporte.

Na prática, isso significa que o usuário poderá trocar seu endereço atual por outro do Gmail, sem perder o acesso à conta. Segundo a empresa, mensagens enviadas ao endereço antigo não serão apagadas, e o e-mail anterior continuará ativo por 12 meses. Durante esse período, o usuário seguirá com acesso normal a serviços como Google Drive, YouTube, Google Play e outros.

Cada conta poderá realizar a alteração do endereço de e-mail até três vezes.