POLÍCIA
CRIME FAMILIAR

Homem é preso por tentar estuprar a mãe e atacar o pai com foice

Suspeito tem histórico de violência doméstica e está preso preventivamente

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

25/12/2025 - 18:28 h
Homem já havia agredido a companheira
Homem já havia agredido a companheira

Um homem, de 20 anos e que não teve o nome revelado, foi preso na terça-feira, 23, em Caxias, no interior do Maranhão, suspeito de tentar estuprar a própria mãe e atacar o pai com uma foice.

Segundo informações da Delegacia Especial da Mulher (DEM), o crime ocorreu no início deste mês, mas a prisão preventiva dele só foi deferida pelo Poder Judiciário agora, após investigação da polícia.

Ainda de acordo com as autoridades, o homem possui diversas passagens por violência doméstica, inclusive, contra a companheira, e é considerado temido pelos moradores do povoado Pobreza, zona rural de Caxias.

A prisão foi realizada por equipes da DEM, da Delegacia Regional e do Grupo de Pronto Emprego (GPE) da cidade. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

