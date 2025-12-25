Homem é preso por tentar estuprar a mãe e atacar o pai com foice

Homem já havia agredido a companheira - Foto: Reprodução

Um homem, de 20 anos e que não teve o nome revelado, foi preso na terça-feira, 23, em Caxias, no interior do Maranhão, suspeito de tentar estuprar a própria mãe e atacar o pai com uma foice.

Segundo informações da Delegacia Especial da Mulher (DEM), o crime ocorreu no início deste mês, mas a prisão preventiva dele só foi deferida pelo Poder Judiciário agora, após investigação da polícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com as autoridades, o homem possui diversas passagens por violência doméstica, inclusive, contra a companheira, e é considerado temido pelos moradores do povoado Pobreza, zona rural de Caxias.

A prisão foi realizada por equipes da DEM, da Delegacia Regional e do Grupo de Pronto Emprego (GPE) da cidade. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.