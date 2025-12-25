Prefeito, primeira-dama e vereadores são presos em esquema milionário de corrupção

Prefeito seria o cabeça do esquema e primeira-dama responsável pelo gerenciamento das contas - Foto: Reprodução

Dez pessoas foram presas preventivamente e outras 11 tiveram prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica decretada na segunda-feira, 22, em Turilândia, no Maranhão, durante a segunda fase da Operação Tântalo, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão. A ação investiga um esquema de desvio de mais de R$ 56 milhões envolvendo autoridades municipais.

Entre os principais alvos estão o prefeito, José Paulo Dantas Silva Neto, conhecido como Paulo Curió (União Brasil), sua esposa e primeira-dama, Eva Curió, a vice-prefeita, Tanya Mendes (PRD), e seu marido, além da ex-vice-prefeita, Janaína Soares Lima, e seu cônjuge.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Todos os 11 vereadores do município também foram incluídos na operação, acusados de receber propinas em troca de apoio político e omissão na fiscalização das contas do Executivo.

Além das prisões, a Justiça determinou o afastamento cautelar do prefeito, da vice-prefeita, da pregoeira municipal, Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira, e da chefe do Setor de Compras, Gerusa de Fátima Nogueira Lopes. O contador Wandson Jonath Barros, apontado como operador financeiro do esquema, teve suas atividades econômicas suspensas.

Foi autorizado ainda o bloqueio de R$ 22,3 milhões nas contas dos investigados, a suspensão de pagamentos e a proibição de novas contratações com as empresas envolvidas.

O esquema

Segundo informações do MP, o esquema funcionava por meio da “venda de notas fiscais”, em que empresas contratadas pela prefeitura emitiriam notas sem prestar serviços, devolvendo entre 82% e 90% do valor desviado aos integrantes do grupo, principalmente ao prefeito Paulo Curió.

O prejuízo estimado aos cofres municipais ultrapassa R$ 56 milhões, e as irregularidades teriam começado em 2021, continuando mesmo após a primeira fase da Operação Tântalo, deflagrada em fevereiro deste ano. Na operação, foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão e investigadas dez empresas vinculadas ao esquema, sendo apreendidos quase R$ 2 milhões.

Dinheiro apreendido | Foto: Reprodução

A Justiça detalhou a participação de familiares do prefeito: sua esposa, Eva Curió, gerenciava contas públicas e articulava a compra de imóveis com recursos desviados, enquanto outros parentes receberam transferências ou tiveram despesas pagas com dinheiro público.

Paulo Curió também é apontado por acumular patrimônio incompatível com sua renda declarada, incluindo imóveis de alto valor em São Luís, Turilândia, Barreirinhas e a capital maranhense. A família Curió teria “migrado” de Governador Nunes Freire para Turilândia após as eleições de 2020, seguindo o mesmo padrão de atuação em desvios de recursos públicos.

Turilândia tem cerca de 31,6 mil habitantes e um IDH de 0,536, considerado muito baixo pelo IBGE. O município depende quase integralmente de transferências obrigatórias da União e do Estado, e mais de 40% da população recebe benefícios do Bolsa Família. O saneamento básico atende apenas 2% da população, e a cidade não possui hospital, contando com apenas duas escolas de ensino médio.

Até o momento, a Prefeitura de Turilândia e a família Curió não se manifestaram sobre as medidas. O Ministério Público segue com as investigações. As informações são do site Atual7.