POLÍCIA

Jovem mata padastro com canivete durante festa de Natal

Um beijo entre a mãe e o padrasto teria causado a ira do suspeito

Redação

Por Redação

25/12/2025 - 16:11 h
Suspeito foi preso após o crime

Um jovem, 18 anos, foi preso em flagrante por matar o padrasto durante a festa de comemoração ao Natal, na madrugada desta quinta-feira, 25, em Jaguariúna (SP).

De acordo com informações, Caio César dos Santos Bartolomeu não aceitava o relacionamento da mãe com Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos. A comemoração estava sendo realizada na casa do padrasto que quando foi beijar a mãe, causou a ira no suspeito.

Leandro foi atingido com um canivete, mais de uma vez, por Caio. A mãe tentou intervir, mas também foi atingida na mão. Além dela, outras três pessoas foram feridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima ao local.

Fuga e prisão

Após o crime, Caio Cesár fugiu do local. No entanto, foi linchado por moradores. O jovem foi encontrado pela polícia e levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia de Jaguariúna como homicídio e lesão corporal. O caso segue sob investigação.

x