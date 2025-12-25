Menu
FORÇA-TAREFA

Operação Dominus Areae prende homem com submetralhadora em Salvador

A ação foi realizada pelo BPATAMO, durante patrulhamento na região

Redação

Por Redação

25/12/2025 - 15:32 h
Materiais apreendidos pela PMBA
Materiais apreendidos pela PMBA -

Um homem foi preso na noite de quarta-feira, 25, armado com uma submetralhadora e drogas, em São Caetano. O suspeito foi alvo da Operação Dominus Areae, da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

A ação foi realizada pelo BPATAMO, durante patrulhamento na região, quando se depararam com homens armados que, diante da presença dos agentes, fugiram, sendo um alcançado.

Com o suspeito foram encontrados uma submetralhadora, 31 porções de maconha, 38 porções de cocaína, um relógio, uma corrente dourada e aparelho celular.

O suspeito tinha expedição de um mandado de prisão em seu desfavor, por homicídio e tráfico de drogas e foi apresentado na Central de Flagrantes, para a adoção das medidas cabíveis.

x