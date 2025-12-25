FORÇA-TAREFA
Operação Dominus Areae prende homem com submetralhadora em Salvador
A ação foi realizada pelo BPATAMO, durante patrulhamento na região
Por Redação
Um homem foi preso na noite de quarta-feira, 25, armado com uma submetralhadora e drogas, em São Caetano. O suspeito foi alvo da Operação Dominus Areae, da Polícia Militar da Bahia (PMBA).
A ação foi realizada pelo BPATAMO, durante patrulhamento na região, quando se depararam com homens armados que, diante da presença dos agentes, fugiram, sendo um alcançado.
Leia Também:
Com o suspeito foram encontrados uma submetralhadora, 31 porções de maconha, 38 porções de cocaína, um relógio, uma corrente dourada e aparelho celular.
O suspeito tinha expedição de um mandado de prisão em seu desfavor, por homicídio e tráfico de drogas e foi apresentado na Central de Flagrantes, para a adoção das medidas cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes