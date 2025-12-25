Homem confessa assassinato de ex-companheira e do atual namorado

Assassino de ex-namorada e atual namorado confessou o crime - Foto: Reprodução | PCBA

Vinícius Santos de Jesus confessou à polícia o assassinato de Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e do atual namorado dela, Arthur Cesar Santos de Santana, de 25, mortos a tiros na terça-feira (23), no bairro de Brotas, em Salvador. Segundo familiares, o crime foi motivado pela inconformidade do acusado com o fim do relacionamento, que durou cerca de cinco anos.

De acordo com as informações apuradas, o casal tentou se refugiar dentro de uma igreja ao perceber a ação violenta do suspeito, mas acabou sendo atingido enquanto subia as escadas do templo.

Poucos minutos após o crime, Vinícius foi localizado por policiais militares no Centro Psiquiátrico de Saúde Clementino Fraga, no bairro dos Barris. Com ele, os agentes apreenderam um revólver, munições, um canivete, um aparelho celular e um cartão do metrô.

O acusado permanece preso e deve passar por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (25). Lívia foi sepultada na manhã do mesmo dia, no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, sob forte comoção. O cortejo reuniu dezenas de pessoas, entre elas a mãe e a irmã da jovem.

Revolta e pedido de justiça

Em meio ao luto, familiares das vítimas expressaram indignação nas redes sociais. A irmã de Lívia, Letícia Kely de Souza, afirmou que o crime foi premeditado e criticou tentativas de atribuir o ato a supostos problemas mentais do acusado.

“Quem tem problemas mentais não premedita. Ele estava são, estava bem. Eu quero justiça”, escreveu.

Em entrevista à TV Aratu, Letícia também questionou a postura da família do suspeito, alegando que havia conhecimento da relação e do endereço da família da vítima.

A mãe de Lívia, que preferiu não se identificar, resumiu o sentimento da família em poucas palavras: “Justiça pela vida da minha filha e pela vida de Arthur. Ela não merecia isso. Não fazia mal a ninguém”.