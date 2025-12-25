Proprietária de canil é presa por maus tratos a 121 animais

Animais alojados em espaço precário - Foto: Reprodução/Redes sociais

Em operação realizada na última terça-feira, 23, a proprietária de um canil foi detida após a acusação de manter 121 animais em péssimas condições de cuidados. A detenção ocorreu após a emissão de um mandado de prisão preventiva expedido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), responsável pelo caso.

De acordo com a organização, a mulher é proprietária de um canil onde animais, entre cães e gatos de raças diversas, foram encontrados em condições deploráveis. Os animais estavam localizados em um espaço sem sistema mínimo de higiene e sem os cuidados veterinários devidos, o que, segundo as autoridades, configura o crime de maus-tratos.

No dia 16 de dezembro, uma operação em parceria entre a PCCE e a SEPA (Secretaria de Proteção Animal) de Brejo Santo resultou no resgate dos 121 animais. Eles foram encaminhados para ONGs da região do Cariri, onde recebem os devidos cuidados e tratamentos.

A mulher detida foi encaminhada para uma unidade policial e continua à disposição da Justiça.