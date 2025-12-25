“Dor enorme”, mãe de jovem morta ao ser arrastada de carro desabafa

Tainara lutava pela vida há 25 dias - Foto: Reprodução

A mãe de Tainara Souza Santos publicou uma mensagem em suas redes sociais lamentando a morte da filha, que foi confirmada na noite desta quarta-feira, 24.

A mulher de 31 anos foi atropelada e depois arrastada por aproximadamente 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, no dia 29 de novembro.

Em suas publicações, a mãe da garota agradeceu as orações e mensagens de apoio recebidas, além de informar o falecimento.

“É com muita dor que venho avisar que nossa 'guerreirinha' Tay nos deixou, descansou. Agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha”, disse a mãe, em comunicado nas redes sociais.

“Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento. Agora é pedir por justiça”, completou a mãe.

Até o momento, não há informações sobre o velório ou a causa específica da morte de Tainara.

Diversos procedimentos cirúrgicos

Tainara havia passado por mais uma cirurgia de amputação nesta segunda feira, 22, necessária para ajudar na reconstrução das lesões geradas pela tentativa de feminicídio.

A jovem estava internada no Hospital das Clínicas em São Paulo, desde 3 de dezembro.

Com esta cirurgia, a mulher acumulou um total de cinco procedimentos realizados desde o acidente. A vítima havia precisado ser entubada e amputar as pernas abaixo da linha do joelho, precisando de transfusão de sangue.

Relembre o caso

A vítima estava andando com um homem na manhã do dia do acontecimento, e, pouco tempo depois é possível ver o atropelamento.

Após isso, o motorista não só a atropela mas passa por cima da garota e segue a arrastando.

Depois do crime, a mulher de 31 anos foi socorrida e levada em estado grave até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, com aparentes ferimentos no rosto e nas duas pernas.

Suspeito preso

O motorista e autor do crime, identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso na noite do dia 30 de novembro.

O homem era procurado por tentativa de feminicídio e assumiu que teve intenção de atropelar e matar a vítima, de acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O suspeito foi abordado por agentes em um hotel na zona Leste da capital paulista, local onde estava hospedado.

O homem foi encaminhado para a 4ª Seccional do Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado), na zona norte da capital. Ele teve a prisão mantida após passar por audiência de custódia no dia 1° de dezembro.

Atualmente ele está detido no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, em SP.