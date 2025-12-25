Morre jovem atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê

Tainara lutava pela vida há 25 dias - Foto: Reprodução

Morreu na noite desta quarta-feira, 24, véspera de Natal, Tainara Souza Santos, de 31 anos. A jovem estava internada no Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, após ser brutalmente atropelada e arrastada por um carro na Marginal Tietê.

A morte foi confirmada pela família e pelo escritório de advocacia Wilson Zaska, que acompanha o caso.

Tainara lutava pela vida há 25 dias. Nesse período, ela teve as duas pernas amputadas devido à gravidade dos ferimentos e passou por diversas cirurgias complexas, incluindo plásticas de reparação e procedimentos para reconstrução dos glúteos.

Embora tenha apresentado uma leve melhora e chegado a sair do coma induzido, seu quadro clínico piorou drasticamente após uma nova cirurgia realizada na última segunda-feira, 22.

Tainara Souza Santos deixa dois filhos: um menino de 12 anos e uma menina de 7 anos. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o horário e o local do velório e do sepultamento.

"É com profunda tristeza que informamos que Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025 e faleceu hoje (24/12) por volta das 19h.Pedimos que respeitem esse momento delicado da família. Em breve, divulgaremos mais informações. Que Deus conforte o coração de todos", diz nota do escritório de advocacia Wilson Zaska.

O crime: ciúmes e brutalidade

O ataque ocorreu por volta das 6h da manhã do dia 29 de novembro, na Zona Norte de São Paulo. Tainara havia saído de um bar no Parque Novo Mundo acompanhada de amigos quando foi surpreendida por Douglas Alves da Silva, de 26 anos, com quem já havia tido um envolvimento casual.

Segundo testemunhas, Douglas iniciou uma discussão por ciúmes ainda dentro do estabelecimento. Ao saírem, ele utilizou um Volkswagen Golf preto para avançar contra Tainara. A jovem ficou presa sob o veículo e foi arrastada por vários metros até a altura da Marginal Tietê.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista foge em alta velocidade, ignorando os apelos de pessoas que tentavam impedir a tragédia.

Douglas Alves da Silva segue preso

O agressor foi detido no dia 30 de novembro. No momento da prisão, ele tentou reagir e tomar a arma de um policial, sendo baleado na ação. Em depoimento, Douglas alegou que sua intenção era atingir um acompanhante de Tainara que o teria ameaçado, mas as investigações apontam para a natureza passional do crime.

Com o falecimento da vítima, o indiciamento de Douglas, que respondia por tentativa de feminicídio, deve ser atualizado para feminicídio consumado.