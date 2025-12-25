Menu
POLÍCIA

Dupla é executada a tiros em emboscada no interior da Bahia

Vítimas estavam em um carro quando foram interceptadas por criminosos

Luan Julião

Por Luan Julião

25/12/2025 - 12:49 h
Ataque ocorreu nas proximidades de uma rodovia, na zona rural do município
Ataque ocorreu nas proximidades de uma rodovia, na zona rural do município

Duas pessoas foram mortas a tiros na tarde desta quarta-feira, 24, no povoado de Riacho da Lama, zona rural do município de Laje, no Vale do Jiquiriçá, interior da Bahia.

De acordo com apurações da reportagem, as vítimas estavam em um carro quando foram surpreendidas por criminosos que se aproximaram em uma motocicleta. O veículo foi interceptado e os ocupantes alvejados, em uma ação caracterizada como emboscada.

Uma das vítimas foi identificada como Darlan, conhecido pelo apelido de “Jiló”. Ainda segundo as apurações, ele havia acabado de deixar o Conjunto Penal de Valença, onde cumpria pena. A identidade da segunda vítima não foi oficialmente divulgada.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que, na tarde de quarta-feira (24), policiais militares do 14º Batalhão (BPM) foram acionados pelo Cicom após a informação de dois corpos do sexo masculino, vítimas de disparos de arma de fogo, no povoado de Riacho da Lama, no município de Laje. No local, os policiais constataram o fato, realizaram o isolamento da área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a PM, a autoria e a motivação do duplo homicídio serão investigadas pela Polícia Civil

