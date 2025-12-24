Menu
POLÍCIA

Viatura da PM é atingida por tiros durante incursão no Nordeste de Amaralina

Policiamento foi reforçado após os confrontos armados na região

Luan Julião

Por Luan Julião

24/12/2025 - 18:57 h
Grupos fortemente armados abriram fogo contra guarnições durante incursão policial
Grupos fortemente armados abriram fogo contra guarnições durante incursão policial

Uma intensa troca de tiros assustou moradores da localidade conhecida como Chapada do Rio Vermelho, área que integra o complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 24.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, policiais do 30º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região, realizavam incursões na Rua Japão quando foram surpreendidos por um grande grupo de homens armados, alguns deles portando fuzis.

Durante o confronto, veículos foram atingidos pelos disparos, incluindo uma viatura da Polícia Militar. Apesar da intensidade do tiroteio, nenhum policial ficou ferido.

Após o primeiro confronto, os militares avançaram em busca dos suspeitos que teriam efetuado os disparos. Ainda segundo as apurações iniciais, ao adentrarem outra área do complexo, conhecida como Casa Verde, os policiais foram novamente recebidos a tiros por outro grupo armado.

Os agentes revidaram, mas nenhum suspeito foi localizado. A ação policial foi encerrada sem registros de prisões ou apreensões até o momento. O policiamento na região foi reforçado.

