POLÍCIA
POLÍCIA

Suspeito de sequestrar e matar adolescente é preso em Feira de Santana

Homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 24

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/12/2025 - 18:03 h
Suspeito de envolvimento em sequestro e assassinato é preso em Feira de Santana
Suspeito de envolvimento em sequestro e assassinato é preso em Feira de Santana -

Um homem suspeito de estar envolvido em um sequestro seguido de assassinato do adolescente Leoni de Jesus Ramos, de 17 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 24, em Feira de Santana.

O crime foi cometido no dia 13 de novembro, no bairro de Queimadinha.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi identificado como Matheus Dias Souza, conhecido como “MT”, ele é dito como um dos executores do homicídio.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia de Homicídios (DH) do município, após decisão da Justiça.

Relembre o caso

Segundo as investigações, Leoni teria sido retirado à força da casa de familiares por homens armados, sob forte ameaça.

Durante a ação, os criminosos fizeram uma chamada de vídeo mostrando o adolescente e receberam ordens para sequestrá-lo.

Depois de ser sequestrado, o garoto foi levado para outro local e executado a tiros. Seu corpo foi encontrado ainda na noite do crime em uma área conhecida como “Lixão”, no bairro Queimadinha.

A PC apontou que o corpo apresentava diversas lesões provocadas por disparos de arma de fogo, principalmente na face, cabeça e costas.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local e realizaram os procedimentos periciais.

Adolescente de 17 anos é sequestrado e executado a tiros na Bahia
Feminicídio: empresária é morta a facadas pelo ex-companheiro
Suspeito de matar jogador de futebol é encontrado morto na Bahia
Rejeitado por garotas de programa, homem atira em cliente de bar

Disputa de territórios de facções

De acordo com testemunhas, Leoni teria se mudado para Queimadinha há aproximadamente um mês para morar com a tia. Antes disso, ele vivia no bairro do Aviário, área onde uma facção criminosa rival atuava.

As investigações indicam que o crime estaria relacionado a uma disputa de territórios entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, envolvendo diferentes bairros da cidade.

Ainda segundo a polícia, o crime foi premeditado, com divisão de tarefas e atuação conjunta dos envolvidos.

Prisão

Com a prisão preventiva determinada, o Poder Judiciário também determinou a realização de buscas domiciliares para apreensão de:

  • armas;
  • munições;
  • celulares;
  • outros materiais que possam contribuir com a investigação.

Matheus Dias Souza foi localizado no bairro da Queimadinha, conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que segue com diligências para identificar e prender os demais envolvidos na morte de Leoni.

