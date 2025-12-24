Suspeito de sequestrar e matar adolescente é preso em Feira de Santana

Suspeito de envolvimento em sequestro e assassinato é preso em Feira de Santana - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Um homem suspeito de estar envolvido em um sequestro seguido de assassinato do adolescente Leoni de Jesus Ramos, de 17 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 24, em Feira de Santana.

O crime foi cometido no dia 13 de novembro, no bairro de Queimadinha.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi identificado como Matheus Dias Souza, conhecido como “MT”, ele é dito como um dos executores do homicídio.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia de Homicídios (DH) do município, após decisão da Justiça.

Relembre o caso

Segundo as investigações, Leoni teria sido retirado à força da casa de familiares por homens armados, sob forte ameaça.

Durante a ação, os criminosos fizeram uma chamada de vídeo mostrando o adolescente e receberam ordens para sequestrá-lo.

Depois de ser sequestrado, o garoto foi levado para outro local e executado a tiros. Seu corpo foi encontrado ainda na noite do crime em uma área conhecida como “Lixão”, no bairro Queimadinha.

A PC apontou que o corpo apresentava diversas lesões provocadas por disparos de arma de fogo, principalmente na face, cabeça e costas.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local e realizaram os procedimentos periciais.

Disputa de territórios de facções

De acordo com testemunhas, Leoni teria se mudado para Queimadinha há aproximadamente um mês para morar com a tia. Antes disso, ele vivia no bairro do Aviário, área onde uma facção criminosa rival atuava.

As investigações indicam que o crime estaria relacionado a uma disputa de territórios entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, envolvendo diferentes bairros da cidade.

Ainda segundo a polícia, o crime foi premeditado, com divisão de tarefas e atuação conjunta dos envolvidos.

Prisão

Com a prisão preventiva determinada, o Poder Judiciário também determinou a realização de buscas domiciliares para apreensão de:

armas;

munições;

celulares;

outros materiais que possam contribuir com a investigação.

Matheus Dias Souza foi localizado no bairro da Queimadinha, conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que segue com diligências para identificar e prender os demais envolvidos na morte de Leoni.