Detentos são mortos horas antes da ceia em saída temporária na Bahia
Vítimas do indulto natalino foram atacadas por dupla em motocicleta
Por Isabela Cardoso
Dois homens que cumpriam pena no Conjunto Penal de Valença, na Bahia, foram assassinados a tiros na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. O crime ocorreu no povoado Riacho da Lama, zona rural do município de Laje, cerca 149 km de Feira de Santana.
De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas haviam sido beneficiadas pela liberdade temporária do indulto natalino. Equipes do 14º Batalhão foram acionadas por volta das 13h50 e constataram o duplo homicídio ao chegarem no local.
Testemunhas relataram que dois suspeitos a bordo de uma motocicleta se aproximaram dos alvos e efetuaram diversos disparos. Após o ataque, os executores fugiram em direção ao município de Mutuípe. Até o momento, ninguém foi preso.
Uma das vítimas foi identificada como Darlan Paixão Santos. A identidade do segundo homem não foi divulgada.
A Polícia Civil apura a motivação e a autoria do crime. Informações preliminares confirmam que ambos os mortos possuíam antecedentes criminais.
