Detentos são mortos horas antes da ceia em saída temporária na Bahia

Conjunto Penal de Valença - Foto: Divulgação/Seap

Dois homens que cumpriam pena no Conjunto Penal de Valença, na Bahia, foram assassinados a tiros na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. O crime ocorreu no povoado Riacho da Lama, zona rural do município de Laje, cerca 149 km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas haviam sido beneficiadas pela liberdade temporária do indulto natalino. Equipes do 14º Batalhão foram acionadas por volta das 13h50 e constataram o duplo homicídio ao chegarem no local.

Testemunhas relataram que dois suspeitos a bordo de uma motocicleta se aproximaram dos alvos e efetuaram diversos disparos. Após o ataque, os executores fugiram em direção ao município de Mutuípe. Até o momento, ninguém foi preso.

Uma das vítimas foi identificada como Darlan Paixão Santos. A identidade do segundo homem não foi divulgada.

A Polícia Civil apura a motivação e a autoria do crime. Informações preliminares confirmam que ambos os mortos possuíam antecedentes criminais.