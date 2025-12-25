Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Após cirurgia, médico de Bolsonaro não descarta novo procedimento

Ex-presidente passou por uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/12/2025 - 15:25 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

O médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em conversa com jornalistas na tarde desta quinta-feira, 25, em Brasília, que a equipe médica não descarta a necessidade de um novo procedimento nos próximos dias. A declaração ocorreu após a cirurgia realizada pela manhã.

“Estamos inserindo um novo tratamento mais otimizado, aí nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçada a redução do solus, quadros de solus. Por quê? O solus é um sintoma que preocupa muito, porque ele é muito caro”, explicou o cirurgião Cláudio Birolini.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a equipe médica, o procedimento foi bem-sucedido e não houve intercorrências.

“O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência, ele tomou anestesia geral, ele já está acordado, já está no quarto, inclusive. Agora, no pós-operatório imediato, ele deve se alimentar, e agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados à naujesia, fisioterapia, profilaxia de tromo embolido”, afirmou o médico ao comentar o processo de recuperação.

Leia Também:

Cirurgia de Bolsonaro: Michelle tranquiliza aliados sobre estado de saúde
Em mensagem de Natal, Michelle Bolsonaro cita "traições de pessoas próximas"
Antes de cirurgia, Bolsonaro escreve carta e confirma pré-candidatura de Flávio

O que é hérnia inguinal

A hérnia inguinal ocorre quando o tecido abdominal, geralmente uma parte do intestino, se projeta pela região da virilha devido a uma fraqueza na parede abdominal.

Mais comum em homens, a hérnia pode ser congênita ou adquirida por esforço, tosse crônica, idade ou fraqueza muscular.

