MISTÉRIO
Vaqueiro é executado a tiros em cidade do interior baiano
Homem se preparava para trabalhar, quando foi surpreendido pelo criminoso
Por Andrêzza Moura
A Polícia Civil da Bahia tenta localizar e prender o suspeito de matar o vaqueiro Robério de Jesus, na manhã desta quarta-feira, 24, na localidade de Índios, zona rural do município de Caém, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Roberinho, como era mais conhecido, se preparava para iniciar a rotina de trabalho, quando foi surpreendido a tiros pelo criminoso.
Segundo informações preliminares, ele tinha acabado de estacionar a motocicleta na cancela de uma propriedade rural, onde iria tirar leite, quando foi atingido pelos disparos. Ele morreu no local antes de receber atendimento médico.
O corpo de Roberinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina para passar por perícia. Não há informações sobre o sepultamento. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.
O caso é investigado pela da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin de Jacobina).
