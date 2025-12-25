Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO

Vaqueiro é executado a tiros em cidade do interior baiano

Homem se preparava para trabalhar, quando foi surpreendido pelo criminoso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

25/12/2025 - 15:13 h
Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto
Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto -

A Polícia Civil da Bahia tenta localizar e prender o suspeito de matar o vaqueiro Robério de Jesus, na manhã desta quarta-feira, 24, na localidade de Índios, zona rural do município de Caém, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Roberinho, como era mais conhecido, se preparava para iniciar a rotina de trabalho, quando foi surpreendido a tiros pelo criminoso.

Segundo informações preliminares, ele tinha acabado de estacionar a motocicleta na cancela de uma propriedade rural, onde iria tirar leite, quando foi atingido pelos disparos. Ele morreu no local antes de receber atendimento médico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O corpo de Roberinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina para passar por perícia. Não há informações sobre o sepultamento. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

Leia Também:

Homem confessa assassinato de ex-companheira e do atual namorado
Proprietária de canil é presa por maus tratos a 121 animais
Dupla é executada a tiros em emboscada no interior da Bahia

O caso é investigado pela da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin de Jacobina).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

16ª Coorpin Caém chapada diamantina HOMICÍDIO iml de jacobina investigação policial localidade de índios Polícia Civil da Bahia roberinho robério de jesus tiros vaqueiro zona rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x