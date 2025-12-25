Vaqueiro é executado a tiros em cidade do interior baiano

Vaqueiro estava indo tirar leite, quando foi morto - Foto: Reprodução Calila Notícias

A Polícia Civil da Bahia tenta localizar e prender o suspeito de matar o vaqueiro Robério de Jesus, na manhã desta quarta-feira, 24, na localidade de Índios, zona rural do município de Caém, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Roberinho, como era mais conhecido, se preparava para iniciar a rotina de trabalho, quando foi surpreendido a tiros pelo criminoso.

Segundo informações preliminares, ele tinha acabado de estacionar a motocicleta na cancela de uma propriedade rural, onde iria tirar leite, quando foi atingido pelos disparos. Ele morreu no local antes de receber atendimento médico.

O corpo de Roberinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina para passar por perícia. Não há informações sobre o sepultamento. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

O caso é investigado pela da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin de Jacobina).