Vaqueiro desaparecido é encontrado morto com marcas de violência | A TARDE

Um vaqueiro foi encontrado morto nesta terça-feira, 14, em Itapebi, no sul baiano. O corpo de Fábio Bernardo dos Santos, de 46 anos, foi encontrado às margens da BA-275, com marcas de violência no rosto e ombro.

Segundo informações preliminares, Fábio estava desaparecido desde o último sábado, 11. Ele era morador de Mascote e havia ido visitar a família em Itapebi. Ele saiu da casa da irmã na tarde de sábado, em uma moto, e depois não manteve mais em contato.

Após os familiares divulgarem o desaparecimento nas redes sociais, um amigo da vítima avisou que Fábio havia enviado um vídeo para ele, no sábado à noite, mostrando que estava em um bar localizado na Praça do Havaí.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime teria sido cometido no sábado. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio.

