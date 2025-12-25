Idosa de 79 anos morre afogada ao tentar salvar cachorro em piscina

Idosa chegou a ser socorrida pelo Samu e levada ao hospital, mas não resistiu - Foto: Reprodução | Freepik

Uma tentativa de resgate terminou em tragédia na tarde desta quarta-feira, 24, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Uma mulher de 79 anos morreu após entrar em uma piscina para tentar salvar um cachorro que havia caído na água, dentro de um condomínio localizado na Avenida São Francisco.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a idosa estava em casa recebendo a visita de duas irmãs. Uma delas é cadeirante e estava acompanhada do animal, que conseguiu escapar e acabou caindo na piscina da residência. Ao perceber a situação, a proprietária do imóvel entrou na água para tentar retirar o cachorro, mesmo sem saber nadar.

No momento do ocorrido, as duas visitantes estavam entrando na casa e não perceberam que a idosa se afogava. Pouco depois, uma das irmãs notou a situação, mas não conseguiu realizar o resgate, já que também não sabia nadar.

Diante da emergência, moradores do condomínio e a equipe de segurança foram acionados, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A idosa recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, após sofrer paradas cardíacas, e foi encaminhada ao Hospital Universitário São Francisco (HUSF).

A vítima chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e teve o óbito confirmado. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Bragança Paulista como morte suspeita e morte acidental.