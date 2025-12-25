Grupo de R$ 500 milhões cria posto de combustível sem gasolina

Grupo cria posto de gasolina sem combustivel - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

À frente do Grupo Farroupilha, que atuamente vale R$ 500 milhões, e reúne 32 postos tradicionais e uma rede de lojas de conveniência, o empresário Eduardo Costa lançou a Esquina do Futuro, considerada a primeira rede de eletropostos estruturada do país. A proposta combina recarga ultrarrápida, operação própria e serviços completos de conveniência. Até o fim de 2025, a expectativa é ultrapassar 50 unidades em funcionamento.

Depois da estreia em Porto Alegre, a rede já se expandiu para cidades da região metropolitana e prepara inaugurações em Novo Hamburgo (RS) e Maringá (PR). São Paulo será o próximo destino. “Não existe hoje outro operador fazendo o que a gente faz”, afirma Costa.

A expansão ocorre em um momento-chave da mobilidade elétrica no Brasil. Em 2024, mais de 150 mil veículos eletrificados foram vendidos no país. Para 2025, a projeção supera 330 mil unidades, pressionando o mercado por infraestrutura adequada. Apesar de o Brasil contar com mais de 12 mil pontos de recarga, menos de 3 mil são considerados rápidos.

“Carregamento de seis ou oito horas não resolve a vida de ninguém”, resume o empresário. Por isso, a Esquina do Futuro aposta em locais com segurança, atendimento humano e estrutura completa, incluindo banheiros, café, loja de conveniência e áreas de convivência.

Da Califórnia ao Brasil

A ideia nasceu durante o período em que Eduardo Costa viveu na Califórnia, entre 2014 e 2018. Foi ali que ele acompanhou de perto a estratégia da Tesla de investir em infraestrutura própria de recarga rápida. “Eles entenderam que não bastava vender carros, era preciso garantir a experiência do usuário”, diz.

De volta ao Brasil, o conceito ganhou forma em um modelo que vai além do eletroposto tradicional. Cada unidade pode custar mais de R$ 10 milhões, mas, segundo Costa, o retorno já é positivo. “Está se pagando melhor do que eu esperava. Mas sei que a concorrência vai chegar, e só quem operar bem vai sobreviver.”

Desafios e próximos passos

O setor ainda enfrenta entraves importantes, como falta de regulamentação nacional, alto custo de instalação, infraestrutura elétrica limitada e falhas de manutenção — estima-se que até 40% dos pontos públicos estejam inoperantes. A segurança também é uma preocupação. “Trabalhamos com equipamentos e protocolos específicos. Improvisação coloca vidas em risco”, alerta.

Para o futuro, a Esquina do Futuro planeja avançar para o interior do país, integrar energia renovável às operações e se preparar para um mercado mais competitivo. “Hoje estamos à frente, mas a corrida só está começando. Em alguns anos, será como o mercado de combustíveis: margens apertadas e disputa pesada. Só ficará quem souber operar”, conclui.