Carro explode durante abastecimento de gás e fere duas pessoas

Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente registrado na noite de quarta-feira, 24, deixou duas pessoas feridas em um posto de combustíveis localizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso ocorreu enquanto um veículo realizava o abastecimento no local.

Segundo as informações apuradas, o incidente foi provocado pela explosão de um cilindro de gás instalado no automóvel. O impacto foi suficiente para causar danos estruturais no estabelecimento, com parte do teto do posto sendo destruída. O veículo envolvido ficou totalmente inutilizado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de São Gonçalo foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, um homem e uma mulher, que sofreram ferimentos considerados leves. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres para avaliação médica, enquanto a mulher optou por não ser levada a uma unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada na Estrada Bispo Dom João da Mata, no bairro Laranjal. As circunstâncias da explosão não foram detalhadas.