Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Carro explode durante abastecimento de gás e fere duas pessoas

Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência; vítimas tiveram ferimentos leves

Luan Julião

Por Luan Julião

25/12/2025 - 13:51 h
Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local
Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local -

Um acidente registrado na noite de quarta-feira, 24, deixou duas pessoas feridas em um posto de combustíveis localizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso ocorreu enquanto um veículo realizava o abastecimento no local.

Segundo as informações apuradas, o incidente foi provocado pela explosão de um cilindro de gás instalado no automóvel. O impacto foi suficiente para causar danos estruturais no estabelecimento, com parte do teto do posto sendo destruída. O veículo envolvido ficou totalmente inutilizado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Proprietária de canil é presa por maus tratos a 121 animais
Dupla é executada a tiros em emboscada no interior da Bahia
“Dor enorme”, mãe de jovem morta ao ser arrastada de carro desabafa

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de São Gonçalo foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, um homem e uma mulher, que sofreram ferimentos considerados leves. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres para avaliação médica, enquanto a mulher optou por não ser levada a uma unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada na Estrada Bispo Dom João da Mata, no bairro Laranjal. As circunstâncias da explosão não foram detalhadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente corpo de bombeiros explosão feridos POSTO DE COMBUSTIVEIS São Gonçalo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Explosão ocorreu enquanto o carro era abastecido no local
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x