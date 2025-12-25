Carro mais barato para idosos: decisão pode acontecer a partir de 2026

Idosos podem ter desconto em comprar carros - Foto: Ag. A TARDE | Reprodução | Freepik

Um projeto de lei, atualmente em discussão no Congresso Nacional, pode alterar de forma significativa a forma de compra de automóveis no Brasil. A proposta tramita desde 2020 e busca facilitar o acesso de carros a pessoas com 60 anos de idade ou mais.

O projeto visa oferecer isenção de impostos e, assim, aumentar a mobilidade e autonomia deste público.

Entenda o que diz o projeto de lei

O Projeto de Lei n 2937/2020 busca conceder isenções fiscais expressivas, incluindo o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na compra de automóveis.

O movimento visa diminuir de forma considerável o custo dos veículos. A proposta se limita a aquisição a modelos de preço específico, estabelecidos pelo regulamento, para evitar o incentivo à compra de carros de luxo.

De acordo com o projeto, a economia pode chegar a até 30% do valor do carro. Caso a iniciativa for votada e aprovada em 2026, pode entrar em vigor no mesmo ano.

Autonomia com a isenção fiscal

A proposta tem como objetivo principal facilitar a vida dos idosos, permitindo com que os mesmos se tornem mais independentes em seus deslocamentos.

Somado a isso, o projeto também prevê que representantes legais possam ser responsáveis pela compra, garantindo a mobilidade até aos que não possuem carteira de habilitação ativa.

Porém, até que a proposta não seja finalizada, é importante que os idosos fiquem atentos a propostas enganosas que prometem descontos indiscriminados, visto que o benefício ainda não tem regulamentação.