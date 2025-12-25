Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Carro mais barato para idosos: decisão pode acontecer a partir de 2026

Projeto de lei visa deixar carros mais baratos para idosos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/12/2025 - 13:08 h
Idosos podem ter desconto em comprar carros
Idosos podem ter desconto em comprar carros -

Um projeto de lei, atualmente em discussão no Congresso Nacional, pode alterar de forma significativa a forma de compra de automóveis no Brasil. A proposta tramita desde 2020 e busca facilitar o acesso de carros a pessoas com 60 anos de idade ou mais.

O projeto visa oferecer isenção de impostos e, assim, aumentar a mobilidade e autonomia deste público.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o que diz o projeto de lei

O Projeto de Lei n 2937/2020 busca conceder isenções fiscais expressivas, incluindo o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na compra de automóveis.

O movimento visa diminuir de forma considerável o custo dos veículos. A proposta se limita a aquisição a modelos de preço específico, estabelecidos pelo regulamento, para evitar o incentivo à compra de carros de luxo.

De acordo com o projeto, a economia pode chegar a até 30% do valor do carro. Caso a iniciativa for votada e aprovada em 2026, pode entrar em vigor no mesmo ano.

Leia Também:

“Dor enorme”, mãe de jovem morta ao ser arrastada de carro desabafa
Troca de presentes no Natal: veja quando a loja é obrigada a aceitar
Brasil não atinge meta da OMS e tem aumento de casos de tuberculose
CNH sem autoescola: veja como tirar a habilitação com as novas regras

Autonomia com a isenção fiscal

A proposta tem como objetivo principal facilitar a vida dos idosos, permitindo com que os mesmos se tornem mais independentes em seus deslocamentos.

Somado a isso, o projeto também prevê que representantes legais possam ser responsáveis pela compra, garantindo a mobilidade até aos que não possuem carteira de habilitação ativa.

Porém, até que a proposta não seja finalizada, é importante que os idosos fiquem atentos a propostas enganosas que prometem descontos indiscriminados, visto que o benefício ainda não tem regulamentação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos compra de carros idosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosos podem ter desconto em comprar carros
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Idosos podem ter desconto em comprar carros
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Idosos podem ter desconto em comprar carros
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Idosos podem ter desconto em comprar carros
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x