Lula ordena expulsão de auditor da CGU após agressão no DF

Lula disse que exige resposta firme do Poder Público quanto ao caso - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Ignácio Lula da Silva Inácio Lula da Silva (PT) determinou que a Controladoria-Geral da União (CGU) abra, em caráter imediato, um procedimento administrativo contra o auditor David Cosac Júnior.

O servidor federal foi flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher e o filho dela com socos, tapas e chutes em um prédio residencial em Águas Claras, no Distrito Federal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em publicação nas $edes Sociais nesta quinta-feira, 25, o chefe do Executivo afirmou que a conduta é “inadmissível” e exige uma resposta firme do Poder Público, especialmente por se tratar de um funcionário do Estado.

Lula instruiu o controlador-geral, Vinícius de Carvalho, a conduzir o processo interno visando a responsabilização e a expulsão do agressor dos quadros públicos.

Tolerância zero

A reação do Planalto ocorre em um momento de endurecimento do discurso contra a violência de gênero. Com o aumento dos casos de feminicidio no país, o presidente tem reiterado que o combate à violência contra a mulher vai ser prioridade.

Em seu último pronunciamento oficial em cadeia nacional, Lula prometeu liderar um "grande esforço nacional" envolvendo instituições e a sociedade civil para frear a escalada de crimes domésticos.

O caso do auditor da CGU tornou-se, assim, um símbolo da política de "tolerância zero" que o governo tenta implementar.

Entenda o caso

O crime: David Cosac Júnior foi filmado agredindo uma mulher e uma criança em um condomínio.

A vítima: As imagens mostram agressões físicas severas, incluindo chutes e socos.

A punição: Além do processo criminal, o auditor agora enfrenta um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que pode resultar na perda do cargo público.