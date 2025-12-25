MERCADO DA BOLA
Destaque na Série B e suspenso por apostas: Vitória acerta compra de lateral
Lateral esteve envolvido em esquemas de apostas no ano de 2023
Por Valdomiro Neto
O mercado da bola para o Vitória está agitado neste fim de ano. Agora, a bola da vez é o encaminhar da compra do lateral Mateusinho, da equipe do Cuiabá, grande destaque na última Série B.
Informação dada pelo jornalista Venê Casagrande diz que o clube baiano aceitou pagar 600 mil dólares por 50% dos direitos do atleta.
Os clubes estão nos últimos detalhes para fechar a operação. O Cuiabá exigiu uma cláusula de multa em caso de atraso de pagamentos pela equipe do Vitória.
Números do jogador
No Cuiabá desde 2023, o lateral tem ao todo 35 jogos pelo time, somando 10 participações diretas em gols (cinco gols e cinco assistências). Na temporada de 2025, ele disputou 31 jogos, sendo titular em todos eles.
Envolvimento em apostas
No ano de 2023, o lateral foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 30 dias, por envolvimento em esquemas de apostas em 13 partidas, sendo oito do Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano, uma da Série B e quatro de campeonatos estaduais de 2023.
O lateral chega para reforçar o elenco do Vitória para o Campeonato Brasileiro, que tem início no dia 28 de janeiro, quando o Leão enfrenta a equipe do Remo no Barradão, às 17h.
