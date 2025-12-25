Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE

PSG vive ano de ouro e planeja contrato vitalício para treinador

O time quer manter o técnico como simbolo de um projeto de solidez e filosofia

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

25/12/2025 - 13:20 h
Técnico Luis Enrique em entrevista
Técnico Luis Enrique em entrevista -

O Paris Saint-Germain vive o momento de maior conquista da sua história, e isso se deve muito ao desempenho do time em sintonia total com o técnico espanhol Luis Enrique. O treinador foi eleito o melhor técnico do mundo em 2025 pela FIFA, conquistando a confiança da torcida e trazendo títulos inéditos para a galeria do clube francês.

Atletas comemorando o título da Champions League
Atletas comemorando o título da Champions League | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na temporada de 2025, o técnico conquistou não só o Campeonato Francês com folga, 19 pontos à frente do segundo colocado, mas também a Copa da França, a Champions League e o Intercontinental sobre o Flamengo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Campeão da Série B com Vitória busca repetir feito em clube nordestino
Bahia não terá prioridade em volta ao Brasil, afirma Anderson Talisca
CBG convoca seleção brasileira de ginástica rítmica para 2026

Contrato Vitalício

De acordo com o jornal espanhol AS, o clube estuda oferecer um contrato vitalício ao treinador, visando construir estabilidade e uma filosofia sólida dentro do clube, que nesta temporada se tornou referência nestas questões no cenário mundial. O projeto tem o aval e a aprovação tanto da diretoria quanto de Luis Campos, diretor de futebol do clube francês.

Time do PSG em campo
Time do PSG em campo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Temporada inesquecível

A temporada 2024/2025 do Paris Saint-Germain está marcada na história. Mesmo sem o seu principal destaque da temporada passada, Mbappé (que agora está no Real Madrid), Luis Enrique conseguiu encaixar o time, abrindo mão da filosofia antiga de ter um elenco estrelado para apostar em um grupo menos badalado, porém extremamente eficiente.

Com essa sintonia e desempenho, o clube conquistou o campeonato nacional, a Copa da França, a Champions League e o Intercontinental. A proposta é manter o técnico espanhol para dar continuidade a esse desempenho "mágico".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

champions league contrato vitalício Luis Enrique paris saint-germain temporada 2024/2025 títulos de futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Técnico Luis Enrique em entrevista
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Técnico Luis Enrique em entrevista
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Técnico Luis Enrique em entrevista
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Técnico Luis Enrique em entrevista
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x