PSG vive ano de ouro e planeja contrato vitalício para treinador

Técnico Luis Enrique em entrevista - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Paris Saint-Germain vive o momento de maior conquista da sua história, e isso se deve muito ao desempenho do time em sintonia total com o técnico espanhol Luis Enrique. O treinador foi eleito o melhor técnico do mundo em 2025 pela FIFA, conquistando a confiança da torcida e trazendo títulos inéditos para a galeria do clube francês.

Atletas comemorando o título da Champions League | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na temporada de 2025, o técnico conquistou não só o Campeonato Francês com folga, 19 pontos à frente do segundo colocado, mas também a Copa da França, a Champions League e o Intercontinental sobre o Flamengo.

Contrato Vitalício

De acordo com o jornal espanhol AS, o clube estuda oferecer um contrato vitalício ao treinador, visando construir estabilidade e uma filosofia sólida dentro do clube, que nesta temporada se tornou referência nestas questões no cenário mundial. O projeto tem o aval e a aprovação tanto da diretoria quanto de Luis Campos, diretor de futebol do clube francês.

Time do PSG em campo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Temporada inesquecível

A temporada 2024/2025 do Paris Saint-Germain está marcada na história. Mesmo sem o seu principal destaque da temporada passada, Mbappé (que agora está no Real Madrid), Luis Enrique conseguiu encaixar o time, abrindo mão da filosofia antiga de ter um elenco estrelado para apostar em um grupo menos badalado, porém extremamente eficiente.

Com essa sintonia e desempenho, o clube conquistou o campeonato nacional, a Copa da França, a Champions League e o Intercontinental. A proposta é manter o técnico espanhol para dar continuidade a esse desempenho "mágico".