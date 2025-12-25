ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE
PSG vive ano de ouro e planeja contrato vitalício para treinador
O time quer manter o técnico como simbolo de um projeto de solidez e filosofia
Por Valdomiro Neto
O Paris Saint-Germain vive o momento de maior conquista da sua história, e isso se deve muito ao desempenho do time em sintonia total com o técnico espanhol Luis Enrique. O treinador foi eleito o melhor técnico do mundo em 2025 pela FIFA, conquistando a confiança da torcida e trazendo títulos inéditos para a galeria do clube francês.
Na temporada de 2025, o técnico conquistou não só o Campeonato Francês com folga, 19 pontos à frente do segundo colocado, mas também a Copa da França, a Champions League e o Intercontinental sobre o Flamengo.
Leia Também:
Contrato Vitalício
De acordo com o jornal espanhol AS, o clube estuda oferecer um contrato vitalício ao treinador, visando construir estabilidade e uma filosofia sólida dentro do clube, que nesta temporada se tornou referência nestas questões no cenário mundial. O projeto tem o aval e a aprovação tanto da diretoria quanto de Luis Campos, diretor de futebol do clube francês.
Temporada inesquecível
A temporada 2024/2025 do Paris Saint-Germain está marcada na história. Mesmo sem o seu principal destaque da temporada passada, Mbappé (que agora está no Real Madrid), Luis Enrique conseguiu encaixar o time, abrindo mão da filosofia antiga de ter um elenco estrelado para apostar em um grupo menos badalado, porém extremamente eficiente.
Com essa sintonia e desempenho, o clube conquistou o campeonato nacional, a Copa da França, a Champions League e o Intercontinental. A proposta é manter o técnico espanhol para dar continuidade a esse desempenho "mágico".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes