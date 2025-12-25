Bahia não terá prioridade em volta ao Brasil, afirma Anderson Talisca

Anderson Talisca em campo pelo Fenerbahçe, da Turquia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A contratação de Anderson Talisca é o presente de Natal que todo torcedor do Bahia quer, mas não vai acontecer tão cedo. O meia-atacante descartou o retorno ao Brasil nesta janela de transferências e afirmou que não vai priorizar o Esquadrão de Aço, clube que o revelou, no momento de pensar em atuar no futebol brasileiro.

Com contrato até junho de 2026 com o Fenerbahçe, da Turquia, o jogador destacou que o foco está em conquistar o título da liga turca, deixando "decisões" como transferências para o futuro.

"Agora não. Agora não. Agora o foco está aqui, o foco está aqui em conquistar o título pelo Fenerbahçe. Eu não fico pensando nessas coisas ainda não. Lá na frente, sim, quem sabe. Não (prioridade ao Bahia), aí é coisa de só lá na frente para se pensar e tomar decisões", disse Talisca em entrevista ao portal uol.

Além do Tricolor, o meia-atacanta já teve nome vinculado ao Flamengo, Palmeiras e outros grandes clubes do Brasil. O Corinthians também chegou a ser especulado após o jogador revelar o desejo de atuar no clube paulista em declaração realizada em agosto de 2023.

"Sempre falei que tenho o desejo de encerrar minha carreira no Bahia. Mas sempre também deixei um desejo muito grande que, se fosse para voltar para o Brasil, jogar um dia no Brasil, queria jogar em um clube que sou torcedor, que é o Corinthians", afirmou à época.

A Seleção Brasileira segue sendo um objetivo para o meia-atacante. Talisca frisou o sonho de vestir a camisa amarelinha, mas negou contato direto com Ancelotti sobre uma possível convocação.

"Nunca tive esse contato com ele (Ancelotti), não. O jogador tem que fazer o possível no seu clube e para poder chegar até a seleção brasileira. Estou tranquilo quanto a isso. Eu faço o meu trabalho aqui e se tiver que ser convocado, eu vou ser convocado. Se não tiver também que não ser convocado, paciência. São muitos jogadores, o Brasil tem muitos jogadores", disse o atleta.

"O meu início foi bem desafiador para mim. Eu que saí ali de Feira de Santana em 2007. Fui fazer uma avaliação no Vasco, acabei passando, mas não acabei sendo federado para jogar as competições, fiquei basicamente só em período de treinamento. E depois eu comecei realmente a minha carreira no Bahia, que foi lá em Salvador. O Vasco foi mais falta de oportunidade, era uma época que o clube estava numa situação bem complicada também", completou sobre o início da sua carreira.

Em grande fase, Anderson Talisca marcou 14 gols e três assistências em 25 jogos na temporada até o momento. O atleta também soma passagens por Al-Nassr (Arábia Saudita), Guangzhou (China), Besiktas (Turquia) e Benfica (Portugal).