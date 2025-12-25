Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FATALIDADE

Jogador de futebol morre em grave acidente de trânsito na Bahia

Ele seguia para o centro da cidade, quando perdeu o controle da moto e bateu em um muro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

25/12/2025 - 14:42 h
Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade
Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade -

Um trágico acidente registrado no fim da noite desta quarta-feira, 24, interrompeu repentinamente a vida do jogado de futebol amador Marcos Paulo de Oliveira, de 26 anos, na cidade de Valente, no nordeste baiano. O jovem seguia de motocicleta pelo bairro Juazeiro, por volta das 23h50, nas proximidades das batedeiras de sisal, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro.

Ele saiu do bairro Petrolina e estava indo para o Centro da cidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou socorro ainda no local e encaminhou Marcos já inconsciente para o Hospital Municipal de Valente, onde ele morreu.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade e na região. Ele atuou como jogador de futebol amador, defendendo diversas equipes locais.

Leia Também:

Detentos são mortos horas antes da ceia em saída temporária na Bahia
Detran lança Operação Verão para preservar vidas em blitzes e ações educacionais
Suspeito de matar jogador de futebol é encontrado morto na Bahia

O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha para passar por perícia antes de ser liberado para sepultamento. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Territorial de Valente. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de moto bairro juazeiro batedeiras de sisal colisão contra muro delegacia territorial de valente dpt de serrinha hospital municipal de valente jogador de futebol amador marcos paulo de oliveira nordeste da bahia Polícia Civil samu valente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x