Jogador de futebol morre em grave acidente de trânsito na Bahia

Um trágico acidente registrado no fim da noite desta quarta-feira, 24, interrompeu repentinamente a vida do jogado de futebol amador Marcos Paulo de Oliveira, de 26 anos, na cidade de Valente, no nordeste baiano. O jovem seguia de motocicleta pelo bairro Juazeiro, por volta das 23h50, nas proximidades das batedeiras de sisal, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro.

Ele saiu do bairro Petrolina e estava indo para o Centro da cidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou socorro ainda no local e encaminhou Marcos já inconsciente para o Hospital Municipal de Valente, onde ele morreu.

Marcos Paulo era bastante conhecido na cidade e na região. Ele atuou como jogador de futebol amador, defendendo diversas equipes locais.

O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha para passar por perícia antes de ser liberado para sepultamento. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Territorial de Valente. As informações são do Calila Notícias.