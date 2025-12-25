TRAGÉDIA NO NATAL
Acidente na BR-101 mata família que ia passar o Natal na Bahia
Casal e filhas, de 7 e 10 anos, saíram de Cariacica, no Espirito Santo, sentido Arataca
Por Andrêzza Moura
Um grave acidente na madrugada desta quarta-feira, 24, transformou uma viagem de Natal em luto, na BR-101, no trecho do município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Quatro pessoas da mesma família morreram após o carro em que viajavam se envolver em uma colisão com outros veículos.
As vítimas foram identificadas como Denis Carlos Rolim, de 43 anos, que conduzia o automóvel, a esposa dele, Valdenice Alves de Oliveira, de 39, e as filhas do casal, Débora Vitória Alves Rolim, de 10, e Sara Cristina Alves Rolim, de 7.
A família havia saído de Cariacica, na Grande Vitória, por volta das 21h da terça-feira, 23, com destino à cidade de Arataca, no Sul da Bahia, onde pretendia passar o Natal com parentes de Valdenice.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu quatro veículos: um Toyota Corolla, um Fiat Palio, uma caminhonete RAM 250 e um Chevrolet Cruze. A caminhonete, que seguia no sentido Norte da rodovia, colidiu na traseira do Fiat Palio.
Com o impacto, o carro foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Chevrolet Cruze e, em seguida, bateu de frente com o Toyota Corolla, onde estava a família.
Com a violência da colisão, Denis, Valdenice e as duas filhas morreram no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
