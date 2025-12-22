Menu
BAHIA
TRAGÉDIA FAMILIAR

Cinco membros de família baiana morrem em acidente em Minas Gerais

Casal, filhas e sobrinha viajavam para passar festas de fim de ano na Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/12/2025 - 18:37 h
Família era natural de Ibicuí, região centro-oeste da Bahia
Família era natural de Ibicuí, região centro-oeste da Bahia -

Uma viagem para celebrar as festas de final de ano terminou em tragédia, na sexta-feira, 19. Cinco baianos da mesma família morreram em um grave acidente na rodovia MG-164, em Martinho Campos, na região centro-oeste de Minas Gerais.

As vítimas, todas naturais de Ibicuí, cidade da região sul da Bahia, residiam atualmente em Nova Serrana (MG). Informações preliminares dão conta de que eles estavam indo passar as festas na cidade Natal.

Entre os mortos estão Lucas Celestino Reis, de 40 anos, Jéssica Silva da Hora, de 35, as filhas do casal, Ana Laura da Hora, de 6, e Ísis da Hora Reis, de 3, além de Rayane Rebouças da Hora, de 19, sobrinha de Jéssica.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Lucas perdeu o controle do veículo, que atravessou a pista, bateu em um barranco e caiu em um córrego às margens da rodovia. O carro ficou submerso, com as rodas para cima, e nenhuma das vítimas sobreviveu.

Carro ficou submerso em córrego
Foto: Reprodução

O prefeito de Ibicuí, Salomão Cerqueira (PSD), lamentou a tragédia nas redes sociais. “É uma tragédia que enluta não apenas as famílias Reis e da Hora, mas toda a nossa cidade”, disse. Ele acrescentou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está prestando apoio às famílias neste momento de dor.

Os corpos permanecem no Instituto Médico Legal (IML) da região e, após liberação, serão levados para a Bahia, onde ocorrerá o sepultamento. Até o momento, não há informações sobre data e local do velório.

x