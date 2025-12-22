TRISTEZA DUPLA
Mulher de 37 anos morre de infarto após enterrar sogro na Bahia
Moradora de Pernambuco, ela viajou apenas para participar do sepultamento do sogro
Por Andrêzza Moura
Uma mulher identificada como Jamile Ferreira de Oliveira, de 37 anos, morreu no último sábado, 20, em Jacobina, no centro-norte da Bahia, após participar do sepultamento do sogro. Moradora de Serra Talhada, em Pernambuco, ela foi à cidade apenas para se despedir do familiar, no entanto, sofreu um infarto fulminante.
Jamile foi encontrada caída no quarto da casa da mãe, onde havia ido descansar. Ela ainda foi levada ao Hospital Regional Vicentina Goulart, mas não resistiu. Ela era casada e deixou dois filhos.
O enterro dela ocorreu, às 11h, do domingo, 21, no Cemitério Campo Santo, na Estrada do Pau Ferro, em Jacobina. As informações são do Calila Notícias.
