Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRISTEZA DUPLA

Mulher de 37 anos morre de infarto após enterrar sogro na Bahia

Moradora de Pernambuco, ela viajou apenas para participar do sepultamento do sogro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/12/2025 - 17:57 h
Jamile deixou marido e dois filhos
Jamile deixou marido e dois filhos -

Uma mulher identificada como Jamile Ferreira de Oliveira, de 37 anos, morreu no último sábado, 20, em Jacobina, no centro-norte da Bahia, após participar do sepultamento do sogro. Moradora de Serra Talhada, em Pernambuco, ela foi à cidade apenas para se despedir do familiar, no entanto, sofreu um infarto fulminante.

Jamile foi encontrada caída no quarto da casa da mãe, onde havia ido descansar. Ela ainda foi levada ao Hospital Regional Vicentina Goulart, mas não resistiu. Ela era casada e deixou dois filhos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Banco do Nordeste faz balanço de 2025 e lança Prêmio de Jornalismo
Rosemberg rebate ação de associação contra indicação ao TCE
Atacante do City tem grande ligação com paraíso baiano; entenda

O enterro dela ocorreu, às 11h, do domingo, 21, no Cemitério Campo Santo, na Estrada do Pau Ferro, em Jacobina. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cemitério Campo Santo família Hospital Regional Vicentina Goulart Infarto Fulminante jacobina luto Morte Pernambuco sepultamento Serra Talhada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jamile deixou marido e dois filhos
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Jamile deixou marido e dois filhos
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Jamile deixou marido e dois filhos
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Jamile deixou marido e dois filhos
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

x