Banco do Nordeste faz balanço de 2025 e lança Prêmio de Jornalismo

20ª edição do Prêmio Banco do Nordeste (BNB) de Jornalismo - Foto: Divulgação/BNB

O Banco do Nordeste (BNB) realizou nesta segunda-feira, 22, o último encontro com a imprensa para apresentar o balanço das ações de 2025 da instituição e lançou oficialmente a 20ª edição do seu Prêmio de Jornalismo, que terá R$ 290 Mil em premiação.

Ao Portal A TARDE, o presidente nacional do BNB, Wanger Rocha, destacou os números alcançados pela instituição em diferentes frentes de atuação, além de destacar a iniciativa voltada para valorizar o trabalho da imprensa.



Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nos últimos três anos a gente colocou mais de R$ 186 bilhões na economia nordestina, norte de Minas e Espírito Santo. É importante destacar que a gente atua com todos os portes, do microempreendedor ao grande empresário. São mais de 16 mil operações por dia, são números extremamente expressivos", disse Wanger.



Presidente nacional do BNB, Wanger Rocha | Foto: Eduardo Dias/ Ag A TARDE

A gente considera fundamental o papel da imprensa na formação da cidadania e em todos os aspectos. A imprensa traz a consciência política, social e econômica. Estou muito feliz em participar. O banco já vem com essa iniciativa há anos. Wanger Rocha - presidente nacional do BNB

Superintendente Estadual do Banco do Nordeste (BNB) na Bahia, Pedro Lima Neto foi na mesma esteira do presidente nacional, ao exaltar o trabalho da imprensa e os feitos alcançados pelo BNB no estado.

"A gente fecha um ano de 2025 histórico e para 2026 temos a perspectiva de aumentar o orçamento em 11%. Estamos bem contentes com esse ano e bastante esperançosos com o próximo ano. A imprensa é o elo que faz a informação chegar a quem precisa. É muito justo que a gente enquanto banco faça iniciativas como essas para valorizar o trabalho e apoio que a imprensa nos dá levando informação a quem mais precisa.



Superintendente Estadual do Banco do Nordeste (BNB) na Bahia, Pedro Lima Neto | Foto: Eduardo Dias/ Ag A TARDE

Prêmio de Jornalismo

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou, nesta segunda-feira, 8, o tema do Grande Prêmio Nacional da 20ª edição do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional.

O microcrédito rural será o assunto da principal categoria, cuja premiação é de R$ 38 mil. Podem concorrer os trabalhos jornalísticos de qualquer tipo de mídia produzidos em todo o País e que retratem ações executadas na área de atuação do BNB - estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Além da categoria principal, o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo contemplará valores individuais de R$ 3 mil a R$ 23 mil pagos a outros 29 materiais que tratem do tema geral “desenvolvimento regional”. As vertentes do assunto incluem expansão de crédito, empreendedorismo urbano e rural, geração de empregos, ocupação e renda, tecnologia e inovação, investimentos em infraestrutura, responsabilidade socioambiental e manifestações culturais.

Serão premiados jornalistas profissionais e estudantes universitários que tenham material publicado ou veiculado nos estados de atuação do Banco e um profissional com atuação extrarregional. Os trabalhos inscritos devem ser enquadrados em uma das categorias: texto, fotografia, áudio, audiovisual e projetos multimídia.

As inscrições poderão ser feitas entre 5 de janeiro e 31 de março de 2026. Para concorrer, o conteúdo noticioso precisa ser inédito e publicado em território nacional no período de 1° de janeiro de 2025 a 31 de março de 2026.

Ao todo, as 30 categorias irão pagar R$ 290 mil em premiação. A cerimônia de entrega dos prêmios deverá ocorrer em junho de 2026.

Prêmios estaduais

Na categoria estadual, haverá dois trabalhos vencedores por estado em que o BNB atua, sendo um para comunicadores profissionais e um para estudantes universitários. O tema será aberto às vertentes do desenvolvimento regional com disputa entre todos os inscritos daquele estado, independentemente da mídia inscrita.

Valores por categoria

A categoria Nacional contempla o Grande Prêmio Nacional (no valor de R$ 38 mil). As categorias Nacional Texto, Nacional de Fotografia, Nacional de Áudio, Nacional de Audiovisual e Nacional de Projetos Multimídia pagarão premiação entre R$ 14 mil e R$ 23 mil.

A categoria estadual irá premiar um trabalho com o valor de R$ 10 mil para os profissionais de Comunicação e R$ 3 mil para os estudantes universitários dos cursos de Comunicação Social ou Jornalismo. A premiação nacional para trabalho acadêmico pagará R$ 6 mil.

A categoria Extrarregional premiará com R$ 12 mil trabalho feito por jornalista profissional que tenha sido publicado em um veículo de imprensa situado fora da área de atuação do BNB.

Consulte a página do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional para obter mais informações.