BAHIA
Banco do Nordeste faz balanço de 2025 e lança Prêmio de Jornalismo
Iniciativa terá R$ 290 Mil em premiação
Por Eduardo Dias e Gabriela Araújo
O Banco do Nordeste (BNB) realizou nesta segunda-feira, 22, o último encontro com a imprensa para apresentar o balanço das ações de 2025 da instituição e lançou oficialmente a 20ª edição do seu Prêmio de Jornalismo, que terá R$ 290 Mil em premiação.
Ao Portal A TARDE, o presidente nacional do BNB, Wanger Rocha, destacou os números alcançados pela instituição em diferentes frentes de atuação, além de destacar a iniciativa voltada para valorizar o trabalho da imprensa.
"Nos últimos três anos a gente colocou mais de R$ 186 bilhões na economia nordestina, norte de Minas e Espírito Santo. É importante destacar que a gente atua com todos os portes, do microempreendedor ao grande empresário. São mais de 16 mil operações por dia, são números extremamente expressivos", disse Wanger.
A gente considera fundamental o papel da imprensa na formação da cidadania e em todos os aspectos. A imprensa traz a consciência política, social e econômica. Estou muito feliz em participar. O banco já vem com essa iniciativa há anos.
Superintendente Estadual do Banco do Nordeste (BNB) na Bahia, Pedro Lima Neto foi na mesma esteira do presidente nacional, ao exaltar o trabalho da imprensa e os feitos alcançados pelo BNB no estado.
"A gente fecha um ano de 2025 histórico e para 2026 temos a perspectiva de aumentar o orçamento em 11%. Estamos bem contentes com esse ano e bastante esperançosos com o próximo ano. A imprensa é o elo que faz a informação chegar a quem precisa. É muito justo que a gente enquanto banco faça iniciativas como essas para valorizar o trabalho e apoio que a imprensa nos dá levando informação a quem mais precisa.
Prêmio de Jornalismo
O Banco do Nordeste (BNB) divulgou, nesta segunda-feira, 8, o tema do Grande Prêmio Nacional da 20ª edição do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional.
O microcrédito rural será o assunto da principal categoria, cuja premiação é de R$ 38 mil. Podem concorrer os trabalhos jornalísticos de qualquer tipo de mídia produzidos em todo o País e que retratem ações executadas na área de atuação do BNB - estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.
Além da categoria principal, o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo contemplará valores individuais de R$ 3 mil a R$ 23 mil pagos a outros 29 materiais que tratem do tema geral “desenvolvimento regional”. As vertentes do assunto incluem expansão de crédito, empreendedorismo urbano e rural, geração de empregos, ocupação e renda, tecnologia e inovação, investimentos em infraestrutura, responsabilidade socioambiental e manifestações culturais.
Serão premiados jornalistas profissionais e estudantes universitários que tenham material publicado ou veiculado nos estados de atuação do Banco e um profissional com atuação extrarregional. Os trabalhos inscritos devem ser enquadrados em uma das categorias: texto, fotografia, áudio, audiovisual e projetos multimídia.
As inscrições poderão ser feitas entre 5 de janeiro e 31 de março de 2026. Para concorrer, o conteúdo noticioso precisa ser inédito e publicado em território nacional no período de 1° de janeiro de 2025 a 31 de março de 2026.
Ao todo, as 30 categorias irão pagar R$ 290 mil em premiação. A cerimônia de entrega dos prêmios deverá ocorrer em junho de 2026.
Prêmios estaduais
Na categoria estadual, haverá dois trabalhos vencedores por estado em que o BNB atua, sendo um para comunicadores profissionais e um para estudantes universitários. O tema será aberto às vertentes do desenvolvimento regional com disputa entre todos os inscritos daquele estado, independentemente da mídia inscrita.
Valores por categoria
A categoria Nacional contempla o Grande Prêmio Nacional (no valor de R$ 38 mil). As categorias Nacional Texto, Nacional de Fotografia, Nacional de Áudio, Nacional de Audiovisual e Nacional de Projetos Multimídia pagarão premiação entre R$ 14 mil e R$ 23 mil.
A categoria estadual irá premiar um trabalho com o valor de R$ 10 mil para os profissionais de Comunicação e R$ 3 mil para os estudantes universitários dos cursos de Comunicação Social ou Jornalismo. A premiação nacional para trabalho acadêmico pagará R$ 6 mil.
A categoria Extrarregional premiará com R$ 12 mil trabalho feito por jornalista profissional que tenha sido publicado em um veículo de imprensa situado fora da área de atuação do BNB.
Consulte a página do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional para obter mais informações.
