POLÍCIA
POLÍCIA

Perseguição policial termina com morte de PM e motociclista

Um segundo policial que estava na viatura ficou gravemente ferido e foi socorrido

Luan Julião

Por Luan Julião

25/12/2025 - 17:11 h
Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias do acidente
Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias do acidente

Uma ocorrência policial registrada na madrugada desta quinta-feira, 25, terminou de forma trágica em Curitiba, no Paraná. Um policial militar e um motociclista morreram após uma perseguição que acabou em um acidente no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com informações apuradas pela RPC, a Polícia Militar do Paraná acompanhava um motociclista por uma via que passa por obras. O episódio aconteceu por volta de 1h18.

Durante o deslocamento, em um trecho com pouca iluminação, tanto a motocicleta quanto a viatura não conseguiram contornar uma curva existente na via. Os dois veículos seguiram em linha reta e despencaram em uma ribanceira.

O policial militar que conduzia a viatura morreu ainda no local. O motociclista também sofreu ferimentos graves e não resistiu. Um segundo PM que estava no carro ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Segundo a corporação, o estado de saúde dele é estável.

Com o impacto da queda, a viatura ficou completamente destruída. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a perseguição. A Polícia Civil do Paraná informou que investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer como o caso ocorreu.

acidente de trânsito CIC Curitiba investigação policial perseguição policial polícia militar

