BRUTAL!

Presos mutilam corpo de detento morto e picham parede com sangue

Detento teria sido atacado durante um banho de sol

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/12/2025 - 14:39 h
Penitenciária de Potim
Penitenciária de Potim -

Um detento identificado como Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos, foi assassinado com golpes de lâminas, durante um motim interno que aconteceu na Penitenciária 1 de Potim, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira.

De acordo com fontes da Polícia Penal, disseram que a vítima teria sido “aberta ao meio”, teve suas “tripas arrancadas”, e, com este sangue foi escrito “novo cangaço” em uma das paredes da unidade. Além de Fagner, outros dois detentos, um de 40 e outro de 45 anos ficaram feridos.

A pichação faz referência uma prática criminosa que consiste em quadrilhas que vão para cidades do interior, com armas e táticas de guerra, para invadir e assaltar agências bancárias.

Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos, morto durante o motim
Fagner Falcão de Oliveira Silva, de 36 anos, morto durante o motim | Foto: Reprodução | SAP

“A unidade lá virou oposição (ao Primeiro Comando da Capital). Cada pavilhão tem um tipo de preso. As cadeias que não têm PCC, são desse jeito. Agora, esse negócio de escrever nome [com sangue] é a primeira vez que vejo”, afirmou uma das fontes.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o motim teria sido contido pela Célula de Intervenção Rápida, quando presos de um pavilhão “agrediram outros detentos durante o banho de sol”.

x