Homem mata esposa estrangulada após briga por causa de abacates

Maria Jucineide - Foto: Reprodução/Instagram

Uma mulher, identificada como Maria Jucineide, foi assassinada pelo marido na manhã deste sábado, 27, no bairro Jutaí, em Santarém, no oeste do Pará, após uma discussão por causa de abacates.

Segundo a delegada Carmen Ramos, a briga começou quando o suspeito colheu abacates e os distribuiu para outras pessoas. Incomodada com a atitude do marido, a vítima teria chamado sua atenção, o que desagradou o homem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A polícia foi acionada por volta das 11h e se dirigiu ao local, identificando testemunhas e definindo o principal suspeito, que havia fugido. “A vítima chegou a correr, pedir socorro e gritar. Ela também ligou para familiares antes de ser morta, mas infelizmente não recebeu ajuda de ninguém próximo. Quando os familiares conseguiram chegar à residência, ela já estava morta”, afirmou a delegada ao g1.

As investigações preliminares indicam que Maria Jucineide foi estrangulada. O homem foi preso à noite e segue à disposição da Justiça.