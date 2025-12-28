Menu
Homem mata esposa estrangulada após briga por causa de abacates

Mulher chegou a pedir ajuda, mas não resistiu

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/12/2025 - 12:21 h
Maria Jucineide -

Uma mulher, identificada como Maria Jucineide, foi assassinada pelo marido na manhã deste sábado, 27, no bairro Jutaí, em Santarém, no oeste do Pará, após uma discussão por causa de abacates.

Segundo a delegada Carmen Ramos, a briga começou quando o suspeito colheu abacates e os distribuiu para outras pessoas. Incomodada com a atitude do marido, a vítima teria chamado sua atenção, o que desagradou o homem.

A polícia foi acionada por volta das 11h e se dirigiu ao local, identificando testemunhas e definindo o principal suspeito, que havia fugido. “A vítima chegou a correr, pedir socorro e gritar. Ela também ligou para familiares antes de ser morta, mas infelizmente não recebeu ajuda de ninguém próximo. Quando os familiares conseguiram chegar à residência, ela já estava morta”, afirmou a delegada ao g1.

Leia Também:

Alerta em Tocantins: 'Serial killer' condenado a 72 anos foge de presídio
Pai é preso após mãe achar anotações de filha de 10 anos sobre abusos
Jovem de 19 anos é espancada por ex-namorado em portaria de condomínio

As investigações preliminares indicam que Maria Jucineide foi estrangulada. O homem foi preso à noite e segue à disposição da Justiça.

Tags:

assassinato femicídio violência doméstica

Ver todas

x