POLÍCIA
POLÍCIA

Pai é preso após mãe achar anotações de filha de 10 anos sobre abusos

Homem confessou o crime em depoimento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/12/2025 - 11:14 h
Ilustrativa

Um homem foi preso na sexta-feira, 26, suspeito de estuprar a própria filha, de 10 anos, no Rio de Janeiro. O caso veio à tona após a mãe da criança encontrar anotações feitas por ela, relatando episódios de abuso ocorridos durante visitas à residência do pai.

As investigações apontam que os crimes teriam ocorrido de forma reiterada ao longo dos anos, sempre quando a menina estava sob a guarda do pai. A prisão foi realizada por policiais civis da Divisão da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Durante os procedimentos policiais, o suspeito foi ouvido e teria confirmado os abusos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

