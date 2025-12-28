Pai é preso após mãe achar anotações de filha de 10 anos sobre abusos

Ilustrativa - Foto: Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil

Um homem foi preso na sexta-feira, 26, suspeito de estuprar a própria filha, de 10 anos, no Rio de Janeiro. O caso veio à tona após a mãe da criança encontrar anotações feitas por ela, relatando episódios de abuso ocorridos durante visitas à residência do pai.

As investigações apontam que os crimes teriam ocorrido de forma reiterada ao longo dos anos, sempre quando a menina estava sob a guarda do pai. A prisão foi realizada por policiais civis da Divisão da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante os procedimentos policiais, o suspeito foi ouvido e teria confirmado os abusos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.