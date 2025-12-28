CERCO FECHADO
Alerta em Tocantins: 'Serial killer' condenado a 72 anos foge de presídio
Fugitivos serraram grades e usaram corda de lençóis para escape em Gurupi
Por Rodrigo Tardio
As forças de segurança do Tocantins montaram uma força-tarefa na região sul do estado para capturar dois detentos de alta periculosidade que fugiram da Unidade Penal Regional de Gurupi.
A preocupação maior é quanto ao histórico de dois detentos, Renan Barros da Silva, 26 anos, identificado como um serial killer, possui uma pena acumulada de 72 anos de reclusão e é considerado um indivíduo extremamente perigoso.
Já Gildásio Silva Assunção, 47 anos, responde pelo crime de homicídio e também é alvo das buscas intensas.
A ação, ocorrida na noite da última quinta-feira, 25, mobiliza polícias Civil, Militar e Penal, mas até o fechamento, nenhum dos fugitivos havia sido localizado.
Fuga
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO), os presos planejaram a evasão com detalhes.
Eles conseguiram serrar as grades de uma das celas e, ao chegarem ao pátio externo, utilizaram uma "teresa" — corda improvisada feita com lençóis amarrados — para escalar o alambrado e deixar o presídio.
A ausência dos homens só foi notada pelos agentes na manhã seguinte, durante a contagem de rotina.
Cerco policial
A SSP informou que o policiamento foi reforçado em rodovias estaduais e federais (BR-153), além de incursões em áreas rurais onde os fugitivos possam estar escondidos. A orientação para a população de Gurupi e cidades vizinhas é de cautela.
Qualquer informação sobre o paradeiro da dupla pode ser repassada de forma anônima via 190 ou diretamente para as delegacias locais.
