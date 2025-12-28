Menu
BRASIL
CERCO FECHADO

Alerta em Tocantins: 'Serial killer' condenado a 72 anos foge de presídio

Fugitivos serraram grades e usaram corda de lençóis para escape em Gurupi

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

28/12/2025 - 11:16 h | Atualizada em 28/12/2025 - 11:29
Renan Barros da Silva, 26 anos, serial killer, possui pena acumulada de 72 anos
As forças de segurança do Tocantins montaram uma força-tarefa na região sul do estado para capturar dois detentos de alta periculosidade que fugiram da Unidade Penal Regional de Gurupi.

A preocupação maior é quanto ao histórico de dois detentos, Renan Barros da Silva, 26 anos, identificado como um serial killer, possui uma pena acumulada de 72 anos de reclusão e é considerado um indivíduo extremamente perigoso.

Já Gildásio Silva Assunção, 47 anos, responde pelo crime de homicídio e também é alvo das buscas intensas.

A ação, ocorrida na noite da última quinta-feira, 25, mobiliza polícias Civil, Militar e Penal, mas até o fechamento, nenhum dos fugitivos havia sido localizado.

Fuga

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO), os presos planejaram a evasão com detalhes.

Eles conseguiram serrar as grades de uma das celas e, ao chegarem ao pátio externo, utilizaram uma "teresa" — corda improvisada feita com lençóis amarrados — para escalar o alambrado e deixar o presídio.

A ausência dos homens só foi notada pelos agentes na manhã seguinte, durante a contagem de rotina.

Cerco policial

A SSP informou que o policiamento foi reforçado em rodovias estaduais e federais (BR-153), além de incursões em áreas rurais onde os fugitivos possam estar escondidos. A orientação para a população de Gurupi e cidades vizinhas é de cautela.

Qualquer informação sobre o paradeiro da dupla pode ser repassada de forma anônima via 190 ou diretamente para as delegacias locais.

x