Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ILEGALIDADES

Licitação de R$ 13 milhões é suspensa em Barrocas

Decisão aponta que edital da gestão Almir de Maciel (PT) trazia exigências ilegais que restringiam competitividade

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

24/12/2025 - 13:27 h
Almir de Maciel (PT), prefeito de Barrocas
Almir de Maciel (PT), prefeito de Barrocas -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) determinou a suspensão parcial do pregão eletrônico nº 39/2025 da Prefeitura de Barrocas, nordeste da Bahia, orçado em R$ 13,4 milhões.

O processo licitatório visa a contratação de uma empresa para o gerenciamento e operacionalização de profissionais de saúde destinados à Secretaria e ao Fundo Municipal de Saúde, sob a gestão do prefeito Jose Almir Araujo Queiroz, conhecido como Almir de Maciel (PT).

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Contrato de R$ 19 milhões em Ibitiara entra na mira do TCM
Prefeita de Ribeira do Amparo pode ser cassada por compra de voto
Ornamentação de R$ 500 mil é alvo de polêmica em Madre de Deus

A interrupção do certame ocorreu após uma denúncia apontar que o edital exigia, como requisito de habilitação, a apresentação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

De acordo com o entendimento do Tribunal, o PGR é um documento de natureza trabalhista que não faz parte do rol de exigências permitidas pela Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) para essa fase do processo.

Segregação de funções

Na decisão, o TCM ressaltou que a exigência de documentos fora da previsão legal fere o princípio constitucional da isonomia, podendo afastar potenciais competidores e prejudicar a busca pela proposta mais vantajosa para o município.

Além da questão documental, o Tribunal indicou a necessidade de aprofundar a fiscalização sobre uma possível afronta ao princípio da segregação de funções. Esse princípio impede que um mesmo agente público concentre etapas críticas do processo licitatório, o que poderia comprometer a transparência e a fiscalização do contrato.

Defesa

O prefeito Almir de Maciel e a pregoeira municipal, Gabriela de Oliveira Cezar, foram notificados e têm um prazo de 20 dias para prestar esclarecimentos oficiais ao órgão de contas.

A continuidade do pregão vai depender da análise dessas justificativas e da correção dos itens apontados como ilegais no edital.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gestão Pública licitação Nova Lei de Licitações PREGÃO ELETRÔNICO saúde pública tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Almir de Maciel (PT), prefeito de Barrocas
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Almir de Maciel (PT), prefeito de Barrocas
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Almir de Maciel (PT), prefeito de Barrocas
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Almir de Maciel (PT), prefeito de Barrocas
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x