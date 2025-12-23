Ornamentação de R$ 500 mil é alvo de polêmica em Madre de Deus

Dailton Filho, prefeito de Madre de Deus ( - Foto: Isis Cedraz | AG. A TARDE

O clima natalino em Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador, vem acompanhado de uma alta temperatura política. O ex-vereador, Jibson Coutinho, utilizou as redes sociais para publicar denúncia que crítica o investimento de aproximadamente R$ 500 mil em ornamentação natalina, realizada pela gestão do prefeito Dailton Filho (PSB).

O contrato firmado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo previa a instalação, manutenção e retirada de dezenas de estruturas luminosas.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os itens adquiridos estão túneis iluminados, caixas de presente, árvores de Natal, peças em postes e iluminação em mais de 200 árvores espalhadas por bairros como Centro, Massagueira e Taperaguá.

O contrato tem vigência até fevereiro de 2026, e a decoração pode permanecer montada até o dia 10 de janeiro.

Custo da luz

De acordo com o ex-parlamentar, o montante destinado aos enfeites e iluminação é desproporcional à realidade financeira e social da cidade. Coutinho afirma que a administração municipal está "menosprezando a inteligência da população" ao focar em estética urbana enquanto setores essenciais, como saúde e infraestrutura, careceriam de atenção e recursos.

"É um investimento de quase meio milhão de reais em um momento sensível. A população não precisa apenas de luzes, precisa de serviços públicos que funcionem o ano inteiro", disparou o ex-vereador.

Prioridades

A denúncia reacende um debate clássico na gestão pública, que e a priorização de gastos. De um lado, a oposição argumenta que o valor representa uma fatia considerável do orçamento que poderia ser convertida em exames médicos, medicamentos ou melhorias em escolas.

Por outro lado, defensores da gestão municipal costumam pontuar que o ciclo natalino não é apenas festivo, mas uma estratégia econômica para atrair turistas e fortalecer o comércio local, gerando emprego e renda para os microempreendedores da cidade.

Além disso, há o argumento técnico de que recursos da pasta da Cultura ou Turismo são "carimbados", ou seja, não podem ser transferidos livremente para outras secretarias.

Transparência

De acordo com o ex-parlamentar, o ponto central da polêmica não é a existência do Natal, mas a oportunidade do gasto.

Para parte da comunidade, a ornamentação é vista como "maquiagem urbana" para ocultar problemas estruturais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Madre de Deus e ainda aguarda resposta aos questionamentos.