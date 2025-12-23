EQUÍVOCO
Equipe de Edson Gomes desmente Prefeitura sobre fim de carreira
Prefeitura de Correntina comunicou que show do artista na cidade teria sido o último do cantor
Por Rodrigo Tardio
O cantor Edson Gomes, principal expoente do reggae brasileiro, desmentiu oficialmente as informações que circularam nas redes sociais sobre o encerramento da carreira.
O imbróglio começou após a Prefeitura de Correntina, gestão do prefeito Mariano Correntina (União Brasil) emitir comunicado de um evento realizado pelo cantor na cidade, o qual teria seria o último da carreira do artista.
Leia Também:
Lolapalooza
Dando uma prova definitiva da vitalidade no cenário musical, Edson Gomes já tem presença confirmada em março em um dos maiores festivais do país: o Lollapalooza Brasil. A participação no evento é vista pelo mercado fonográfico como um selo de atualidade e relevância, reforçando que a mensagem e a história do cantor permanecem ocupando espaços centrais na cultura nacional.
Com isso, os fãs do "Rei do Reggae" continua na estrada, levando a voz e a crítica social aos palcos, sem qualquer previsão de despedida.
O que diz a equipe do artista
Em nota oficial, a equipe de Edson Gomes esclareceu que o cantor não anunciou aposentadoria e segue em plena atividade. De acordo com o comunicado, o artista mantém uma agenda ativa de shows por todo o Brasil e possui novos projetos em andamento, dando continuidade ao legado construído ao longo de décadas de uma carreira sólida e respeitada.
"Edson Gomes não anunciou aposentadoria, não encerrou a carreira e segue em plena atividade artística, realizando shows por todo o Brasil, com agenda ativa e novos projetos em andamento", diz trecho do comunicado.
Agenda dos próximos shows:
25/12 Indiaroba SE
28/12 Virada Salvador BA
31/12 Ipirá BA
Em 2026:
03/01 Salvador BA
11/01 participação Baile do Rasta Salvador BA
29/02 Abais SE
14/03 Natal RN
18/04 Minho verde MG
30/05 Recife PE
08/08 Belo Horizonte MG
O comunicado pediu ainda que aos fãs, parceiros e público em geral desconsiderem informações falsas e acompanhem as notícias apenas pelos canais oficiais.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Correntina e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
