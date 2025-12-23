Menu
EQUÍVOCO

Equipe de Edson Gomes desmente Prefeitura sobre fim de carreira

Prefeitura de Correntina comunicou que show do artista na cidade teria sido o último do cantor

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

23/12/2025 - 8:41 h
Edson Gomes mantém agenda ativa de shows por todo o Brasil
Edson Gomes mantém agenda ativa de shows por todo o Brasil

O cantor Edson Gomes, principal expoente do reggae brasileiro, desmentiu oficialmente as informações que circularam nas redes sociais sobre o encerramento da carreira.

O imbróglio começou após a Prefeitura de Correntina, gestão do prefeito Mariano Correntina (União Brasil) emitir comunicado de um evento realizado pelo cantor na cidade, o qual teria seria o último da carreira do artista.

Lolapalooza

Dando uma prova definitiva da vitalidade no cenário musical, Edson Gomes já tem presença confirmada em março em um dos maiores festivais do país: o Lollapalooza Brasil. A participação no evento é vista pelo mercado fonográfico como um selo de atualidade e relevância, reforçando que a mensagem e a história do cantor permanecem ocupando espaços centrais na cultura nacional.

Com isso, os fãs do "Rei do Reggae" continua na estrada, levando a voz e a crítica social aos palcos, sem qualquer previsão de despedida.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Banda Cão de Raça (@bandacaoderaca)

O que diz a equipe do artista

Em nota oficial, a equipe de Edson Gomes esclareceu que o cantor não anunciou aposentadoria e segue em plena atividade. De acordo com o comunicado, o artista mantém uma agenda ativa de shows por todo o Brasil e possui novos projetos em andamento, dando continuidade ao legado construído ao longo de décadas de uma carreira sólida e respeitada.

"Edson Gomes não anunciou aposentadoria, não encerrou a carreira e segue em plena atividade artística, realizando shows por todo o Brasil, com agenda ativa e novos projetos em andamento", diz trecho do comunicado.

Agenda dos próximos shows:

25/12 Indiaroba SE

28/12 Virada Salvador BA

31/12 Ipirá BA

Em 2026:

03/01 Salvador BA

11/01 participação Baile do Rasta Salvador BA

29/02 Abais SE

14/03 Natal RN

18/04 Minho verde MG

30/05 Recife PE

08/08 Belo Horizonte MG

O comunicado pediu ainda que aos fãs, parceiros e público em geral desconsiderem informações falsas e acompanhem as notícias apenas pelos canais oficiais.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Correntina e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

