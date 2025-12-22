Magia e música marcam celebrações de Natal em Alagoinhas

Papai Noel e personagens têm feito alegria da criançada em Alagoinhas - Foto: Divulgação

As praças de Alagoinhas, nordeste da Bahia, ganharam cores e sons especiais neste final de ano. O projeto natalino, realizado pela Prefeitura Municipal, gestão do prefeito Gustavo Carmo (PSD), tem atraído centenas de famílias com decoração iluminada e uma agenda cultural que valoriza artistas da terra e o espírito de união.

As festividades do Natal tiveram início no último dia 18, na Praça dos Esportes, onde o Coral Sementes de Luz e a Fanfarra Tradicional de Alagoinhas deram as boas-vindas ao público.

No dia 19, o palco recebeu as apresentações da CemirMusic e do Projeto Violinos Cordeiros de Deus, reafirmando o caráter social e artístico do evento.

Programação

A partir deste final de semana, o foco das celebrações se desloca para a Praça Ruy Barbosa. A programação foi aberta no sábado, 20, com a CemirMusic, seguida por uma emocionante apresentação do Coral em Libras e do CCPI Dançante, integrando arte e inclusão.

Nesta segunda-feira, 22, a agenda continua a partir das 18h com o Regente Marcos Louvores e Filhos, o Coral da Igreja Betel e os alunos da Escola Laboratório Musical. O encerramento oficial vai ser na terça-feira, 23.

“O Natal é um momento de renovação de esperanças. Preparamos uma programação diversificada que traz desde a tradição dos corais até apresentações vibrantes”, afirmou o prefeito Gustavo Carmo.

Para os participantes, a experiência é gratificante. Josimar Santos, do Coral Sementes da Luz, enfatiza o propósito do trabalho.

“Cada canção foi ensaiada com carinho para levar alegria e paz. Fazer parte deste coral é compartilhar sentimentos e celebrar o verdadeiro sentido do Natal”, declarou.

Agenda

Segunda-feira, 22: Praça Ruy Barbosa, a partir das 18h – Marcos Louvores e Filhos, Coral Igreja Betel e Escola Laboratório Musical.

Terça-feira, 23: Praça Ruy Barbosa, às 18h – Maurício Lins; às 19h30 – Coral Igreja Hebrom.