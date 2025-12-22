Menu
RECONHECIMENTO

Prefeito de Itabuna propõe reajuste salarial e ampliação de auxílio

Benefício de R$ 700 vai ser estendido a quase mil trabalhadores

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/12/2025 - 11:53 h
Augusto Castro disse que medida é "forma de respeito, valorização e reconhecimento"
Augusto Castro disse que medida é "forma de respeito, valorização e reconhecimento"

O prefeito de Itabuna, sul da Bahia, Augusto Castro (PSD), protocolou na Câmara Municipal, Projeto de Lei (PL) que estabelece revisão salarial para cargos comissionados e conselheiros tutelares, além de expandir o auxílio-alimentação para servidores sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

A mensagem do Executivo foi lida em plenário nesta semana e segue para análise das comissões.

Reposição inflacionária

O projeto assegura uma revisão geral de 4,68%, percentual que visa recompor as perdas inflacionárias medidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com o prefeito, a medida é uma forma de "respeito, valorização e reconhecimento a quem trabalha diariamente pelo funcionamento da cidade".

Conquista histórica

Um dos pontos de maior destaque na proposta é a extensão do auxílio-alimentação no valor de R$ 700. Pela primeira vez na história administrativa de Itabuna, o benefício contemplar os servidores do REDA e ocupantes de cargos em comissão. A previsão é que o pagamento para estas categorias seja iniciado em janeiro de 2026.

"Desde o início do mandato, em 2021, valorizamos o servidor pagando rigorosamente em dia e implantando o Plano de Cargos e Carreira. Vamos garantir ainda, o ticket para quase mil servidores que passaram no processo seletivo e para os comissionados", reiterou.

Tramitação

O texto agora aguarda o parecer das comissões técnicas da Câmara. Caso receba o aval dos vereadores, a lei vai ser sancionada pelo Executivo, consolidando o novo pacote de benefícios para o funcionalismo público municipal.

