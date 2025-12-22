Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAOS

Demissões em massa e caos na Saúde marcam fim de ano em Ibicaraí

Pelo menos 600 servidores foram demitidos em pleno fim de ano

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/12/2025 - 8:34 h
Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), prefeita de Ibicaraí
Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), prefeita de Ibicaraí -

O encerramento de 2025 em Ibicaraí, sul da Bahia, é marcado por um cenário de incerteza. Após decisão que pegou a comunidade de surpresa, a gestão da prefeita Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), efetuou a demissão de aproximadamente 600 servidores em pleno período de festas natalinas.

A medida não apenas ampliou a vulnerabilidade social no município, como também expôs inúmeros de problemas estruturais e judiciais que a Prefeitura atravessa.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Estabilidade de servidores é mantida após prefeito pedir revogação
Prefeito de Coité tem 5 dias para apresentar dados de licitação
Gastos do Carnaval 2026 em Juazeiro entram na mira do MP

Famílias sem renda

Sem o pagamento de salários e sem perspectivas de recolocação imediata, o impacto socioeconômico é devastador.

"Passar o Natal e o Ano Novo com o aviso de demissão na mão é uma crueldade sem tamanho", afirma um ex-servidor que preferiu não se identificar.

A economia local, que depende da circulação desses salários, também já sente os reflexos da retração.

Colapso da Saúde

A situação administrativa reflete-se diretamente nos serviços essenciais. Moradores denunciam que os postos de saúde da rede municipal carecem de medicações básicas. O Hospital Municipal, principal unidade de atendimento da cidade, é descrito como "sucateado", operando com infraestrutura precária e equipamentos obsoletos, o que dificulta o atendimento.

Descaso e judicialização

O cenário de abandono é visível também no pátio da prefeitura. Uma denúncia aponta para a existência de uma espécie de "cemitério de carros", onde veículos oficiais, os quais deveriam servir à gestão, estão enferrujando por falta de manutenção.

No campo jurídico, a prefeita Monalisa enfrenta processos. As ações questionam valores que chegam a R$ 500 mil. Além disso, a administração é criticada pela falta de concursos públicos, mantendo a máquina municipal através de contratações temporárias precárias.

Afastamento e retorno

Em julho deste ano, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu a decisão que havia determinado o afastamento de Monalisa Gonçalves por improbidade administrativa.

A medida foi tomada após recurso apresentado pela defesa da gestora, que alegou inconsistências na interpretação da legislação e ausência de dolo específico nas ações atribuídas a ela.

A prefeita havia sido afastada por decisão da Câmara Municipal, que atendeu a uma cobrança do Ministério Público Federal (MPF). O afastamento se baseava em uma condenação relacionada à primeira gestão de Monalisa à frente da Prefeitura, em 2006, em processo que já transitou em julgado, ou seja, sem possibilidade de novos recursos, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a decisão da Câmara, o vice-prefeito, Jonathas Soares (Republicanos), chegou a ser empossado no cargo, porém, o desembargador federal Marcus Vinicius Reis Bastos, relator do caso no TRF-1, suspendeu os efeitos da sentença, o que permitiu o retorno de Monalisa ao cargo.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ibicaraí e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Crise Econômica demissões Gestão Pública ibicaraí saúde municipal vulnerabilidade social

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), prefeita de Ibicaraí
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), prefeita de Ibicaraí
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), prefeita de Ibicaraí
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Monalisa Gonçalves Tavares (União Brasil), prefeita de Ibicaraí
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x