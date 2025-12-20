Gastos do Carnaval 2026 em Juazeiro entram na mira do MP

Andrei da Caixa, prefeito de Juazeiro (MDB) - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por intermédio da Promotoria de Justiça de Juazeiro, instaurou um procedimento de acompanhamento de política pública para fiscalizar a execução das despesas da Prefeitura, na gestão de Andrei da Caixa (MDB), com a organização do Carnaval de 2026.

O evento, intitulado “O Carnaval do Brasil começa aqui”, está programado para ser realizado entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro.

Decisão

A decisão da promotoria visa garantir que as contratações da gestão municipal sigam rigorosamente os princípios da administração pública. O foco está na transparência e no atendimento ao interesse coletivo, assegurando que o investimento em festividades não comprometa áreas essenciais do município.

A fiscalização ganha relevância após o Carnaval de 2025 ter sido cancelado devido a uma grave crise financeira na cidade. Na ocasião, o endividamento do município foi estimado em R$ 300 milhões, resultando em dificuldades para o pagamento de servidores.

Com a retomada da folia, o MP-BA vai acompanhar de perto não apenas a legalidade dos contratos, mas também a logística, a segurança e a mobilidade urbana.

Atrações confirmadas

Apesar do monitoramento, a prefeitura já segue com o planejamento do evento e confirmou atrações de peso, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Psirico e Luiz Caldas.

O Ministério Público ressaltou que a medida de acompanhamento não impede a abertura de futuras investigações e ações civis, caso sejam detectadas irregularidades no uso do erário ou no impacto social da festa.