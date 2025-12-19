Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
PRAZO

Prefeito de Itagi vai ter que explicar suspeitas em licitação de pneus

Denúncia aponta que edital possui exigências que restringem competitividade

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/12/2025 - 18:15 h
Imagem ilustrativa da imagem Prefeito de Itagi vai ter que explicar suspeitas em licitação de pneus
-

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) notificou oficialmente o prefeito de Itagi, centro sul da Bahia, Saulo Soledade (União Brasil), e o pregoeiro Jean Karine dos Santos sobre supostas irregularidades em um Pregão Eletrônico.

O processo licitatório, orçado em R$ 817.870,68, tem como objeto a aquisição de pneus e câmaras de ar para a frota municipal. A investigação foi motivada por uma representação da empresa 'Pietro E-Commerce Ltda'.

De acordo com a denúncia, o edital impõe barreiras que dificultam a participação de um número maior de fornecedores. Entre os pontos questionados estão a exigência de atestados de capacidade técnica de contratos com mais de um ano e prazos de entrega considerados inexequíveis, variando entre apenas 3 e 5 dias úteis.

Restrição de concorrência

Outro ponto central da denúncia é a reserva do certame para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sem que houvesse uma delimitação geográfica clara.

De acordo com a empresa denunciante, a falta de justificativa técnica para essas exigências e prazos curtos compromete a busca pela proposta mais vantajosa para os cofres públicos.

Próximos passos

Em despacho recente, o TCM-BA determinou que os gestores de Itagi se manifestem em um prazo de cinco dias úteis. Esta fase garante o direito ao contraditório antes que o Tribunal decida sobre o pedido de medida cautelar, que pode resultar na suspensão imediata do pregão.

A reportagem procurou a Prefeitura de Itagi e ainda aguarda resposta ao questionamentos.

Tags:

concorrência irregularidades itagi licitação PREGÃO ELETRÔNICO tribunal de contas

x