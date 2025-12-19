PRAZO
Prefeito de Itagi vai ter que explicar suspeitas em licitação de pneus
Denúncia aponta que edital possui exigências que restringem competitividade
Por Rodrigo Tardio
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) notificou oficialmente o prefeito de Itagi, centro sul da Bahia, Saulo Soledade (União Brasil), e o pregoeiro Jean Karine dos Santos sobre supostas irregularidades em um Pregão Eletrônico.
O processo licitatório, orçado em R$ 817.870,68, tem como objeto a aquisição de pneus e câmaras de ar para a frota municipal. A investigação foi motivada por uma representação da empresa 'Pietro E-Commerce Ltda'.
Leia Também:
De acordo com a denúncia, o edital impõe barreiras que dificultam a participação de um número maior de fornecedores. Entre os pontos questionados estão a exigência de atestados de capacidade técnica de contratos com mais de um ano e prazos de entrega considerados inexequíveis, variando entre apenas 3 e 5 dias úteis.
Restrição de concorrência
Outro ponto central da denúncia é a reserva do certame para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sem que houvesse uma delimitação geográfica clara.
De acordo com a empresa denunciante, a falta de justificativa técnica para essas exigências e prazos curtos compromete a busca pela proposta mais vantajosa para os cofres públicos.
Próximos passos
Em despacho recente, o TCM-BA determinou que os gestores de Itagi se manifestem em um prazo de cinco dias úteis. Esta fase garante o direito ao contraditório antes que o Tribunal decida sobre o pedido de medida cautelar, que pode resultar na suspensão imediata do pregão.
A reportagem procurou a Prefeitura de Itagi e ainda aguarda resposta ao questionamentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes