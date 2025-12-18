SOLTURA
Ex-vereador ganha liberdade parcial no TJBA após acidente com morte
Paulão do caldeirão está preso desde outubro de 2025
Por Rodrigo Tardio
O ex-vereador de Feira de Santana, Paulão do Caldeirão, teve o pedido de soltura aceito pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).
Preso desde outubro de 2025 por envolvimento em um acidente com morte e porte de arma, ele agora responderá ao processo em liberdade, sob condições como a entrega da CNH e suspensão do registro de armas.
Leia Também:
O julgamento do caso continua na primeira instância, com audiência marcada para janeiro de 2026.
Relembre o caso
Paulão do Caldeirão, foi preso em flagrante no último dia 5 de outubro, após se envolver em um acidente de trânsito que vitimou o motociclista Marlon da Silva Sena, de 22 anos, e deixou outro homem ferido, via marginal da Avenida Eduardo Fróes da Mota.
Inquérito
A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o ex-vereador pelos seguintes crimes: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio culposo na direção de veículo, lesão culposa na direção de veículo e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.
O inquérito foi encaminhado à Justiça, que o remeteu ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA)para análise e eventual oferecimento da denúncia.
De acordo com a autoridade policial, a conduta de Paulão Caldeirão foi considerada culposa, quando não há intenção de matar, mas a morte ou lesão ocorre por imprudência, negligência ou imperícia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes