PORTAL MUNICÍPIOS
SOLTURA

Ex-vereador ganha liberdade parcial no TJBA após acidente com morte

Paulão do caldeirão está preso desde outubro de 2025

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/12/2025 - 10:02 h
Paulão do Caldeirão, ex vereador de Feira de Santana
O ex-vereador de Feira de Santana, Paulão do Caldeirão, teve o pedido de soltura aceito pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

Preso desde outubro de 2025 por envolvimento em um acidente com morte e porte de arma, ele agora responderá ao processo em liberdade, sob condições como a entrega da CNH e suspensão do registro de armas.

O julgamento do caso continua na primeira instância, com audiência marcada para janeiro de 2026.

Relembre o caso

Paulão do Caldeirão, foi preso em flagrante no último dia 5 de outubro, após se envolver em um acidente de trânsito que vitimou o motociclista Marlon da Silva Sena, de 22 anos, e deixou outro homem ferido, via marginal da Avenida Eduardo Fróes da Mota.

Inquérito

A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o ex-vereador pelos seguintes crimes: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio culposo na direção de veículo, lesão culposa na direção de veículo e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

O inquérito foi encaminhado à Justiça, que o remeteu ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA)para análise e eventual oferecimento da denúncia.

De acordo com a autoridade policial, a conduta de Paulão Caldeirão foi considerada culposa, quando não há intenção de matar, mas a morte ou lesão ocorre por imprudência, negligência ou imperícia.

