HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
PARCERIA

LEM avança em segurança com integração total entre Prefeitura e PM

Prefeito Júnior Marabá (PP) reforçou compromisso da administração municipal com segurança pública

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

17/12/2025 - 11:18 h
Encontro discutiu ainda a construção da nova sede do 27º Batalhão da PM
Encontro discutiu ainda a construção da nova sede do 27º Batalhão da PM

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Junior Marabá (PP), e o vice-prefeito, Franklin Willer, realizaram uma visita institucional esta semana com o Tenente-Coronel Diz Pazos e o Major Giovanni Castro Damasceno, respectivamente comandante e subcomandante do 27º BPM.

O encontro teve o objetivo de fortalecer a integração entre o município e a Polícia Militar para ampliar a segurança da população.

Leia Também:

Falta de saldo em caixa deixa contas de ex-prefeito rejeitadas
Vereador preso na Bahia atuava em facção criminosa desde 2020, diz MP
Empréstimo para energia solar é contestado em Santa Bárbara

Nove sede de Batalhão

Um tema central da reunião foi o progresso nas obras da nova sede do 27º Batalhão. A gestão municipal tem priorizado este projeto, entendendo que a infraestrutura adequada é vital para acompanhar o ritmo de crescimento acelerado da cidade.

Para o prefeito Junior Marabá, o investimento em logística e cooperação institucional é um pilar da qualidade de vida local.

“Não há crescimento real sem segurança. Estamos construindo políticas integradas para garantir que Luís Eduardo Magalhães continue se desenvolvendo de forma segura”, afirmou.

Anuário

A eficácia dessas ações é refletida em dados: o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2025, da MySide, aponta Luís Eduardo Magalhães como a 2ª cidade mais segura da Bahia entre municípios com mais de 100 mil habitantes.

O ranking utiliza dados cruzados do IBGE e do Ministério da Saúde para atestar a tranquilidade da região.

Tags:

cidades seguras gestão municipal Luís Eduardo Magalhães polícia militar qualidade de vida segurança pública

x