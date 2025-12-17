LEM avança em segurança com integração total entre Prefeitura e PM

Encontro discutiu ainda a construção da nova sede do 27º Batalhão da PM - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Junior Marabá (PP), e o vice-prefeito, Franklin Willer, realizaram uma visita institucional esta semana com o Tenente-Coronel Diz Pazos e o Major Giovanni Castro Damasceno, respectivamente comandante e subcomandante do 27º BPM.

O encontro teve o objetivo de fortalecer a integração entre o município e a Polícia Militar para ampliar a segurança da população.

Nove sede de Batalhão

Um tema central da reunião foi o progresso nas obras da nova sede do 27º Batalhão. A gestão municipal tem priorizado este projeto, entendendo que a infraestrutura adequada é vital para acompanhar o ritmo de crescimento acelerado da cidade.

Para o prefeito Junior Marabá, o investimento em logística e cooperação institucional é um pilar da qualidade de vida local.

“Não há crescimento real sem segurança. Estamos construindo políticas integradas para garantir que Luís Eduardo Magalhães continue se desenvolvendo de forma segura”, afirmou.

Anuário

A eficácia dessas ações é refletida em dados: o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2025, da MySide, aponta Luís Eduardo Magalhães como a 2ª cidade mais segura da Bahia entre municípios com mais de 100 mil habitantes.

O ranking utiliza dados cruzados do IBGE e do Ministério da Saúde para atestar a tranquilidade da região.