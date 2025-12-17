Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas terminam nesta quarta

Salários iniciais variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,3 mil

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/12/2025 - 7:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas terminam nesta quarta
-

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com mais de 9 mil vagas terminam às 23h59 desta quarta-feira, 17. A data da prova também foi alterada: o exame será aplicado em 1º de março de 2026.

As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Agente de Pesquisas e Mapeamento - R$ 2.676,24.
  • Supervisor de Coleta e Qualidade - R$ 3.379,00

Ambos os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

As 9.590 vagas respeitam a política de ações afirmativas do instituto: 25% são destinadas a pessoas pretas e pardas, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Leia Também:

DPE-BA divulga edital de concurso com 18 vagas para defensor público
Prefeitura de Porto Seguro abre processo seletivo para mais de 1,4 mil vagas
Começam nesta sexta inscrições para o concurso da Polícia Federal

Do total, 8.480 oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade, distribuídas em ampla concorrência e nas respectivas categorias de cotas previstas em edital.

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso ibge inscrições processo seletivo vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x