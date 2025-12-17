CONCURSOS
Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas terminam nesta quarta
Salários iniciais variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,3 mil
Por Victoria Isabel
As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com mais de 9 mil vagas terminam às 23h59 desta quarta-feira, 17. A data da prova também foi alterada: o exame será aplicado em 1º de março de 2026.
As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).
- Agente de Pesquisas e Mapeamento - R$ 2.676,24.
- Supervisor de Coleta e Qualidade - R$ 3.379,00
Ambos os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.
As 9.590 vagas respeitam a política de ações afirmativas do instituto: 25% são destinadas a pessoas pretas e pardas, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.
Do total, 8.480 oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade, distribuídas em ampla concorrência e nas respectivas categorias de cotas previstas em edital.
A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
