Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas terminam nesta quarta

- Foto: Reprodução/Agência Brasil

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com mais de 9 mil vagas terminam às 23h59 desta quarta-feira, 17. A data da prova também foi alterada: o exame será aplicado em 1º de março de 2026.

As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Agente de Pesquisas e Mapeamento - R$ 2.676,24.

Supervisor de Coleta e Qualidade - R$ 3.379,00

Ambos os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

As 9.590 vagas respeitam a política de ações afirmativas do instituto: 25% são destinadas a pessoas pretas e pardas, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Do total, 8.480 oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade, distribuídas em ampla concorrência e nas respectivas categorias de cotas previstas em edital.

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.