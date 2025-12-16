Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENDIVIDAMENTO

Empréstimo para energia solar é contestado em Santa Bárbara

Câmara autorizou município a contratar empréstimo de até R$ 18 milhões

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/12/2025 - 13:56 h
Executivo justifica que recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar
Executivo justifica que recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar -

A Câmara Municipal de Santa Bárbara, centro-norte da Bahia, aprovou, por maioria, o projeto de lei proposto pelo prefeito Edifrâncio Oliveira (PSD) que autoriza o município a contratar um empréstimo de até R$ 18 milhões.

O Executivo municipal justifica que os recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, visando a promessa de significativa redução de gastos futuros com energia elétrica.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Natal 2025 começa com luzes, fé e união em Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara Municipal de Maragogipe é afastado do cargo
Contrato com escritório jurídico é suspenso por ilegalidades em Cipó

A aprovação, no entanto, ocorreu sob um cenário de críticas relacionadas à rapidez da tramitação e à falta de um debate mais amplo com a população.

Votaram a favor

Sete vereadores votaram a favor da autorização para o empréstimo:

Peu Falcão

Gilmar do Sundicato

Bananinha

Rita de Pedro de Abílio

Almir do Tomba

Kikito da Boa Vista

Ricardo Vaquerinho

Votaram contra

Três vereadores se posicionaram contra a proposta, manifestando preocupação com o endividamento do município nos termos apresentados pela gestão:

Rai de Nelson Lopes

Nai de Ló

Nino de Dida

Questionamento

As principais objeções foram levantadas pelo vereador Nai de Ló, que acusou a Câmara de aprovar um endividamento de longo prazo sem o devido esclarecimento à sociedade.

O vereador ressaltou que a crítica não é direcionada à energia solar em si, mas sim às prioridades adotadas pela gestão. De acordo com ele, os R$ 18 milhões podem comprometer recursos que seriam essenciais para áreas como saúde, educação e infraestrutura, mantendo a questão no centro do debate político local.

Segundo pedido

Edifrâncio Oliveira (PSD), enviou o novo Projeto de Lei à Câmara Municipal, pela segunda vez, para solicitar autorização com o objetivo de contratar operação de crédito de até R$ 18 milhões junto ao Banco do Brasil.

O Executivo diz que o objetivo do projeto é financiar a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, como escolas, unidades de saúde e órgãos administrativos.

Recorrência

O que chama a atenção é que a Lei Municipal nº 629, sancionada em 2022, já havia concedido ao Poder Executivo de Santa Bárbara a autorização para contratar uma operação de crédito com o mesmo objetivo, que era o de financiar a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos.

A gestão diz ainda, que o novo projeto é fundamental para adequações às condições atualizadas exigidas pela instituição financeira, motivo pelo qual também propõe a revogação da lei anterior, evitando sobreposição normativa.

Com tem maioria na Câmara, Edifrâncio conta com o apoio de 10 dos 11 parlamentares. Sendo assim, o Executivo dá como certa a aprovação em regime de urgência urgentíssima.

Riscos

O principal argumento contra, que pode levar a um prejuízo, é o pagamento do empréstimo, que é o de R$ 18 milhões mais os juros, não ser totalmente compensado pela economia gerada na conta de luz.

Nesse caso, o município contrai a dívida de R$ 18 milhões, além de pagar os juros e taxas do banco credor, que é Banco do Brasil. Caso a economia de energia demore mais do que o previsto para superar o custo das parcelas, o projeto pode se tornar oneroso a curto e médio prazo.

Além disso, eventuais problemas na instalação, manutenção dos painéis solares ou falhas na gestão do sistema podem gerar custos não previstos.

Há casos de empresas e municípios que enfrentam dificuldades com distribuidoras de energia, seja por suspensões arbitrárias ou problemas de conexão à rede, o que impacta o sistema de créditos e a economia prometida.

Caso o sistema seja mal dimensionado e não gere a energia esperada, a economia não vai ser suficiente para cobrir a parcela do empréstimo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara Municipal empréstimo energia solar Gestão Pública política local Santa Bárbara

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Executivo justifica que recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Executivo justifica que recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Executivo justifica que recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Executivo justifica que recursos vão ser investidos na instalação de sistemas de energia solar
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x