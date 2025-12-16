Menu
QUINTA EDIÇÃO

Natal 2025 começa com luzes, fé e união em Luís Eduardo Magalhães

Primeira noite do evento encantou o público com grande espetáculo da Broadway Show

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/12/2025 - 11:54 h
Edição de 2025 é realizada é realizado por intermédio de Parceria Público-Privada (PPP)

Começou nesta segunda-feira, 15, o Natal LEM 2025, maior evento natalino do Oeste da Bahia, em Luís Eduardo Magalhães. Promovido pela Prefeitura Municipal, esta é a quinta edição do evento, que traz uma grande novidade: neste ano, a realização se dá por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), unindo o poder público e a iniciativa privada.

Abertura

A cerimônia oficial de abertura contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito Júnior Marabá (PP) e a primeira-dama/secretária de Cidadania, Cinthya Borges. Participaram ainda o vice-prefeito Franklin Willer, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o secretário municipal de Cultura, Alex Machado, o presidente da Câmara de Vereadores, Reinildo Nery e Moisés Schmidt, presidente da AIBA, representando todos os patrocinadores.

Um dos pontos altos da noite foi o Momento Ecumênico, conduzido pelo representante da Igreja Católica, Norberto Henke, e pelo pastor Samuel Souza, da Igreja Evangélica. O momento de fé e reflexão foi dedicado à oração e bênção do evento, do município e de toda a programação de Natal.

Primeira noite

A noite inaugural do Natal LEM deslumbrou o público com o grandioso Broadway Show, um espetáculo marcado por luzes, música e forte emoção. Em seguida, a escola de dança local Class apresentou o emocionante espetáculo Cinderela, destacando os talentos da comunidade e cativando as famílias presentes. Estima-se que cerca de 6 mil pessoas prestigiaram a primeira noite do evento.

Com o tema “5 Anos de Luz e Encanto”, o Natal LEM 2025 reafirma seu papel na história da cidade como um importante espaço de encontro, convivência e celebração, promovendo lazer, cultura, fé e fortalecendo os laços comunitários.

A programação especial segue nos próximos dias, convidando toda a população a vivenciar um período de alegria, união e magia natalina.

x