Presidente da Câmara Municipal de Maragogipe é afastado do cargo

Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa

Uma decisão judicial de grande impacto movimentou o cenário político de Maragogipe, Região Metropolitana de Salvador, resultou no afastamento imediato do vereador Beto Leite (Agir) da presidência da Câmara Municipal.

A medida judicial determinou a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora, realizada em 1º de janeiro de 2025, que havia garantido a Beto Leite o comando do Legislativo para o biênio 2025-2026.

Com a anulação temporária do resultado, o vereador Alongado de Márcio Moreno (Podemos) assumiu a presidência da Casa de forma interina.

Determinações

A decisão judicial estabelece que o presidente em exercício (Alongado) deve assegurar a continuidade das atividades legislativas e organizar, em caráter imediato, um novo processo eleitoral para a recomposição da Mesa Diretora.

O novo pleito vai ser convocado e realizado no prazo máximo de 15 dias, observando rigorosamente as normas regimentais da Câmara.

Além disso, a Justiça impôs uma restrição específica ao vereador Beto Leite, que está impedido de concorrer novamente ao cargo de presidente nesta nova eleição.