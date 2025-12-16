Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REVIRAVOLTA

Presidente da Câmara Municipal de Maragogipe é afastado do cargo

Medida judicial determinou suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora, realizada em 1º de janeiro

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/12/2025 - 11:10 h
Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa
Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa -

Uma decisão judicial de grande impacto movimentou o cenário político de Maragogipe, Região Metropolitana de Salvador, resultou no afastamento imediato do vereador Beto Leite (Agir) da presidência da Câmara Municipal.

A medida judicial determinou a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora, realizada em 1º de janeiro de 2025, que havia garantido a Beto Leite o comando do Legislativo para o biênio 2025-2026.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Contrato com escritório jurídico é suspenso por ilegalidades em Cipó
Suspenso certame de consórcio liderado por prefeito de Ibotirama
Natal LEM 2025 traz cinema 6D, patinação e programação musical

Com a anulação temporária do resultado, o vereador Alongado de Márcio Moreno (Podemos) assumiu a presidência da Casa de forma interina.

Determinações

A decisão judicial estabelece que o presidente em exercício (Alongado) deve assegurar a continuidade das atividades legislativas e organizar, em caráter imediato, um novo processo eleitoral para a recomposição da Mesa Diretora.

O novo pleito vai ser convocado e realizado no prazo máximo de 15 dias, observando rigorosamente as normas regimentais da Câmara.

Além disso, a Justiça impôs uma restrição específica ao vereador Beto Leite, que está impedido de concorrer novamente ao cargo de presidente nesta nova eleição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alongado Beto Leite Câmara Municipal decisão judicial eleição legislativa maragojipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Vereador Beto Lopes (Agir), afastado da presidência da Casa Legislativa
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x