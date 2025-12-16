Menu
DESIGUALDADE

Contrato com escritório jurídico é suspenso por ilegalidades em Cipó

Tratado prevê pagamento de honorários de 20% sem definir valor global estimado

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/12/2025 - 10:06 h
José Marques dos Reis, prefeito de Cipó (PSD)
José Marques dos Reis, prefeito de Cipó (PSD) -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) determinou a suspensão imediata de um contrato firmado entre a Prefeitura de Cipó, nordeste da Bahia, gestão do prefeito José Marques dos Reis, conhecido como Marquinhos (PSD), com o escritório 'Jacqueline de Paula Barbosa Sociedade de Advogados'.

A decisão cautelar foi emitida após o TCM-BA identificar fortes indícios de irregularidades na contratação por inexigibilidade de licitação, que tinha objetivo dos serviços de assessoria jurídica tributária para recuperação de créditos e aumento da arrecadação municipal.

Leia Também:

Suspenso certame de consórcio liderado por prefeito de Ibotirama
Natal LEM 2025 traz cinema 6D, patinação e programação musical
Deputada baiana é acusada de promover marido político

Entre os problemas apontados, destacam-se a ausência de pesquisa de preços, a falta de definição de um valor global estimado para o contrato, o qual pode ultrapassar R$ 6 milhões e a cobrança de honorários de 20% dos valores recuperados sem justificativa detalhada ou memória de cálculo.

O órgão também questionou a baixa complexidade dos serviços, sugerindo que poderiam ser realizados pela Procuradoria do Município, e a falta de comprovação de ações judiciais que fundamentassem o contrato.

Além disso, foram verificados pagamentos indevidos já realizados ao escritório, totalizando R$ 82,4 mil, sem o registro adequado no sistema do TCM e sem a indicação do processo judicial que embasou os repasses.

Para evitar novos desembolsos irregulares, o Tribunal determinou a paralisação de todos os atos e pagamentos decorrentes do contrato, notificando o prefeito Marquinhos e o escritório para que apresentem defesa em até 20 dias.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cipó e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Energia solar

Em outubro deste ano, Marquinhos esteve sob investigação por possíveis irregularidades na contratação da empresa Photonex Comércio de Material Elétrico LTDA. O contrato, com valor total de R$ 9.997.400,00, visava a implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica na cidade.

A denúncia foi formalizada pelo vereador Denis Fonseca Soares de Farias (MDB) e já está sendo analisada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). A contratação questionada ocorreu por meio da adesão a uma ata de registro de preços, administrada pelo Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas (CONISA).

O vereador denunciante apontou graves falhas, incluindo alterações técnicas no projeto original e, principalmente, o pagamento antecipado de 81% do valor do contrato, enquanto apenas uma parcela dos serviços teria sido de fato executada pela Photonex.

assessoria jurídica Cipó contrato público gestão municipal irregularidades tribunal de contas

x